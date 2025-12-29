पश्चिम बंगाल: गेस्ट हाउस में घुसकर प्रेमी ने प्रेमिका को मारा चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार
कोलकाता के एक अतिथि गृह में एक व्यक्ति ने अपनी कथित प्रेमिका पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि उत्तर 24 परगना की महिला ने चेन्नई
जागरण संवाददाता, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक महिला को कोलकाता के एक अतिथि गृह में उसके कथित प्रेमी ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चेन्नई निवासी प्रदीप कुमार सेल्वराज (40) नामक व्यक्ति को 38 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है।
कोलकाता के गेस्ट हाउस में प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू मारा
अधिकारी ने बताया कि महिला ने प्रदीप पर उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि यह घटना रविवार को मध्य कोलकाता में बीबी गांगुली स्ट्रीट स्थित एक अतिथि गृह में उस समय हुई, जब वहां जाते ही महिला एवं प्रदीप के बीच कहासुनी हो गई।
पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘प्रदीप ने महिला पर कथित तौर पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया, जिससे उसके कंधे, बांहों और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। इसके बाद आरोपी अतिथि गृह से भाग गया।’
पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया
अतिथि गृह के कर्मचारियों ने मुचीपाड़ा पुलिस थाने को घटना की सूचना दी। अधिकारी ने बताया कि महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर बाद में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है।
