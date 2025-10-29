Language
    कोलकाता के 5 स्टार होटल में बवाल, भाई और पति के सामने महिला से छेड़छाड़; बीयर की बोतलों से हमला

    By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:44 AM (IST)

    कोलकाता के एक पांच सितारा होटल में एक महिला से छेड़खानी और उसके परिवार पर बीयर की बोतलें फेंकी गईं। पुलिस ने उन्हें बचाया और नासिर खान और उसके भतीजे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नासिर पहले भी दुष्कर्म के मामले में सजा काट चुका है। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की।

    Hero Image

    भाई और पति के सामने महिला से छेड़छाड़ (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कोलकाता के पांच सितारा होटल हयात रिजेंसी के नाइट क्लब में एक महिला से छेड़खानी व उनके परिवार के सदस्यों पर बीयर की बोतलें फेंककर हमले की घटना सामने आई है। डर के मारे पूरा परिवार क्लब के शराबखाने में आधे घंटे तक छिपा रहा। बाद में पुलिस ने आकर उनको बाहर निकाला।

    घटना बीते रविवार प्रात: चार बजे की बताई जा रही है। मामले में कई लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इनमें नासिर खान नामक व्यवसायी व उसका भतीजा जुनैद खान भी शामिल है। खबर लिखे जाने तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

    दुष्कर्म के मामले में सजा काट चुका है आरोपी

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, नासिर खान वर्ष 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके मे चलती कार में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सजा काट चुका है। वह 2020 में जेल से बाहर आया था। नासिर ने दावा किया कि वारदात के समय वह नाइट क्लब में नहीं बल्कि अपने घर में था।

    घटना के समय होटल में था नासिर

    जेल से छूटने के बाद वह पूरी तरह बदल गया है और उसका पूरा ध्यान अपने व्यवसाय पर है। जबकि भतीजे जुनैद ने नासिर की बात को गलत ठहराया, बताया कि वारदात के समय उसके चाचा नासिर होटल के क्लब में मौजूद थे। उनके अंगरक्षकों ने शिकायत दर्ज कराने वाली महिला व उनके परिवार के सदस्यों को धक्का दिया था।

    गलत तरीके से छूने की कोशिश

    महिला ने पुलिस को बताया कि वह नाइट क्लब में अपने पति, भाई और दोस्तों के साथ मौजूद थीं। आरोपितों के साथ किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ। इसके बाद उन्होंने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की और उनपर शराब की बोतलें फेंकीं।

