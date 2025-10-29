बंगाल में एनआरसी के डर से अधेड़ की आत्महत्या पर गरमाई सियासत, आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा के लापता के पोस्टर लगे
गाल में एनआरसी के डर से एक अधेड़ द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना पर सियासत गरमा गई है। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में 57 वर्षीय एक व्यक्ति ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार घर से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में एनआरसी के डर से एक अधेड़ द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना पर सियासत गरमा गई है। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में 57 वर्षीय एक व्यक्ति ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली।
पुलिस के अनुसार घर से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया है। मृतक का नाम प्रदीप कर है। परिवार के अनुसार, प्रदीप पिछले करीब एक माह से एनआरसी को लेकर काफी चिंतित थे।
उन्हें डर था कि एनआरसी लागू होने के बाद उनके परिवार को वापस बांग्लादेश न भेज दिया जाए। आजादी के समय उनके पिता बांग्लादेश से आकर यहां बस गए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में अधेड़ की मौत के लिए सीधे तौर पर भाजपा व केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
ममता ने कहा कि भाजपा वर्षों से एनआरसी का डर दिखाकर निर्दोष नागरिकों को प्रताडि़त कर रही है और झूठ व दहशत फैलाती रही है। बंगाल कभी भी एनआरसी की अनुमति नहीं देगा।
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने प्रदीप कर की मौत के लिए गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। बनर्जी ने कहा कि शाह और ज्ञानेश के खिलाफ एफआइआर दर्ज होना चाहिए। तृणमूल सांसद ने कहा कि इस मौत का बंगाल की जनता जवाब देगी।
बंगाल में विरोधियों ने लगाए सांसद शत्रुघ्न सिन्हा लापता के पोस्टर
बंगाल के आसनसोल के कुल्टी विधानसभा इलाके में स्थित छठ घाट से लेकर कुल्टी रेलवे स्टेशन और बराकर बस स्टैंड पर आसनसोल के तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के विरोधियों ने उनके गुमशुदा और लापता होने के पोस्टर लगाए हैं।
कुल्टी के विभिन्न इलाकों में इस तरह के किसने और क्यों पोस्टर लगाए, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इन पोस्टरों में निवेदक के तौर पर आसनसोल की जनता लिखा हुआ है।
भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि आसनसोल में दुर्गापूजा, दीवाली और कालीपूजा धूमधाम से मनाई गई। अब लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाया जा रहा है। ऐसे में आसनसोल में रह रहे तमाम छठव्रतियों के रिश्तेदार सगे संबंधी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से यहां आ गए हैं, पर यहां के सांसद ही यहां नहीं हैं। वह लापता हैं, ऐसा ही दुर्गापुर में देखा गया।
दुर्गापुर में एक मेडिकल कालेज छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई और वहां के सांसद वहां मौजूद नहीं थे। विधायक ने कहा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने हम लोगों को प्रवासी सांसद दिया है।
उधर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर कहा कि छठ पूजा में तृकां के मंत्री मलय घटक, जिला अध्यक्ष नरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, उज्ज्वल चटर्जी सहित आसनसोल नगर निगम छठ पूजा में व्रतियों की सेवा में लगे रहे। किसी कारण से सांसद नहीं आ सके तो राजनीति की जा रही है, यह भाजपा की साजिश है।
