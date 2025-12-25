Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिसमस की शाम कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके में भीषण आग, कई झोपडियां जलकर खाक

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    क्रिसमस की शाम कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके के पहाड़पुर में बस्ती में भीषण आग लगने से कई घर जल गए। दमकल की छह गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और लगभग 50 पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके में बस्ती में भीषण आग (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। क्रिसमस की शाम कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके के पहाड़पुर स्थित बस्ती में लगी भयावह आग में कई बस्तियां जलकर राख हो गईं। दमकल के छह इंजनों ने आग पर काबू पाया।

    अग्निकांड से वहां रहने वाले करीब 50 परिवार बेघर हो गए हैं। प्राथमिक तौर पर रसोई गैस सिलेंडर फटने से आग लगने का अनुमान है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ बस्तियों में काफी ज्वलनशील पदार्थ थे, जिसके कारण आग तेजी से फैली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके में बस्ती में भीषण आग

    आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने को अपनी झोपड़ी से निकलकर भागे। खबर मिलने पर पहले दमकल के पांच इंजन मौके पर पहुंचे। बाद में एक और इंजन को मौके पर लाया गया।

    जगह संकीर्ण होने के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई, हालांकि उन्होंने कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अग्निकांड के सटीक कारणों का लगाने को जांच चल रही है।

    इस बीच बस्ती के लोगों ने इसकी पीछे साजिश की आशंका जताई है। उनका कहना है कि जान-बूझकर ऐसे दिन आग लगाई गई, जब शहर के लोग क्रिसमस के सैर-सपाटे में व्यस्त थे ताकि आसानी से इस वारदात को अंजाम दिया जा सके।