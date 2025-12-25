क्रिसमस की शाम कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके में भीषण आग, कई झोपडियां जलकर खाक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। क्रिसमस की शाम कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके के पहाड़पुर स्थित बस्ती में लगी भयावह आग में कई बस्तियां जलकर राख हो गईं। दमकल के छह इंजनों ने आग पर काबू पाया। अग्निकांड से वहां रहने वाले करीब 50 परिवार बेघर हो गए हैं। प्राथमिक तौर पर रसोई गैस सिलेंडर फटने से आग लगने का अनुमान है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ बस्तियों में काफी ज्वलनशील पदार्थ थे, जिसके कारण आग तेजी से फैली।

कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके में बस्ती में भीषण आग आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने को अपनी झोपड़ी से निकलकर भागे। खबर मिलने पर पहले दमकल के पांच इंजन मौके पर पहुंचे। बाद में एक और इंजन को मौके पर लाया गया।