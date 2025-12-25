क्रिसमस की शाम कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके में भीषण आग, कई झोपडियां जलकर खाक
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। क्रिसमस की शाम कोलकाता के गार्डेनरीच इलाके के पहाड़पुर स्थित बस्ती में लगी भयावह आग में कई बस्तियां जलकर राख हो गईं। दमकल के छह इंजनों ने आग पर काबू पाया।
अग्निकांड से वहां रहने वाले करीब 50 परिवार बेघर हो गए हैं। प्राथमिक तौर पर रसोई गैस सिलेंडर फटने से आग लगने का अनुमान है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ बस्तियों में काफी ज्वलनशील पदार्थ थे, जिसके कारण आग तेजी से फैली।
आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने को अपनी झोपड़ी से निकलकर भागे। खबर मिलने पर पहले दमकल के पांच इंजन मौके पर पहुंचे। बाद में एक और इंजन को मौके पर लाया गया।
जगह संकीर्ण होने के कारण दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई, हालांकि उन्होंने कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अग्निकांड के सटीक कारणों का लगाने को जांच चल रही है।
इस बीच बस्ती के लोगों ने इसकी पीछे साजिश की आशंका जताई है। उनका कहना है कि जान-बूझकर ऐसे दिन आग लगाई गई, जब शहर के लोग क्रिसमस के सैर-सपाटे में व्यस्त थे ताकि आसानी से इस वारदात को अंजाम दिया जा सके।
