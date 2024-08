Kolkata Doctor Murder Case LIVE: डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी, सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटों के लिए OPD सेवाएं ठप

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हत्या-दुष्कर्म मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, "सीबीआई जांच कर रही है और हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। सीबीआई जांच ठीक से करेगी लेकिन शर्त यह है कि अपराध स्थल पर मौजूद सबूतों से छेड़छाड़ न की जाए। हत्या और बलात्कार के मामलों में जैविक अवशेष होते हैं। सबूतों की उम्र कम हो जाती है।"

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On the RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case, Union Minister Sukanta Majumdar says, "The CBI is investigating and we should trust it. The CBI will perform the investigation properly but the condition is that the evidence at the crime… pic.twitter.com/9dpIM5RH74