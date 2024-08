Kolkata Doctor Murder Live Updates: 'सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं', दिल्ली से लेकर कोलकाता के अस्पतालों में हड़ताल पर डॉक्टर, OPD सेवाएं प्रभावित

— ANI (@ANI) August 13, 2024

दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लोकनायक, जीबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस वजह से ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित है।

Dr Indra Shekhar Prasad, President, Resident Doctors Association AIIMS Delhi, says, " This is such a serious incident. A woman who was on duty was sexually assaulted and murdered brutally...if such incidents happen at workplaces, how will the women work?...we want a CBI…

मुंबई के नायर अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने भी इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि आज ओपीडी सेवाओं बंद रहेगी।

FAIMA (Federation of All India Medical Association) calls for a nationwide shutdown of OPD services from today, August 13, as a protest against the sexual assault and murder of a woman…

Maharashtra: Doctors and medical students protest at Nair Hospital in Mumbai.

पश्चिम बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान और टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल साहा को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) संदीप घोष, जिन्होंने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, उन्हें कुछ ही समय बाद कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फिर से नियुक्त कर दिया गया।

RG Kar Medical College and Hospital rape-murder incident | West Bengal minister Javed Ahmed Khan and TMC MLA Swarna Kamal Saha face protest by students at Calcutta National Medical College & Hospital in Kolkata, as they arrive here.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सेवाएं बाधित है। ओपीडी पूरी तरह बंद है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों और छात्रों का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कहा है कि उनकी मांगें पूरी होने तक वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। इस तरह से मेडिकल कॉलेज में हड़ताल का आज पांचवां दिन होगा। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अस्पतालों में सेवाएं बाधित हो रही हैं।

West Bengal: Visuals from OPD (Outpatient Department) at RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata as patients arrive for medical and health services.

FAIMA (Federation of All India Medical Association) calls for a nationwide shutdown of OPD services from today,…