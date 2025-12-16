'एक आसान पास भी नहीं दे पाए', रेवंत रेड्डी और मेसी के वीडियो पर किरेन रिजिजू का तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपने भारत दौरे के दौरान अर्जेंटीना के आइकॉन लियोनल मेसी कोलकाता के बाद हैदराबाद पहुंचे थे। यहां उन्हें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलना था। इस दौरान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें रेवंत रेड्डी फुटबॉल को मेसी को पास कर रहे हैं, लेकिन बॉल दूर चल जा रही है।

अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस वीडियो को शेयर कर रेवंत रेड्डी पर तंज कसा है। रिजिजू ने कहा कि रेवंत रेड्डी मेसी को एक आसान पास भी नहीं कर पाए। रिजिजू के इस पोस्ट पर यूजर्स ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ यूजर्स ने इसके लिए रिजिजू की आलोचना भी की।

20 सेकेंड का वीडियो वायरल किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 20 सेकेंड का वीडियो शेयर कर लिखा, 'यह तो पूरी तरह गड़बड़ हो गया!! CM रेवंत रेड्डी को GOAT के साथ खेलने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन वह मेसी को एक सिंपल पास भी नहीं दे पाए। उन्होंने मेसी को इधर-उधर दौड़ाने के लिए गेंद को बहुत दूर लेफ्ट और राइट में किक किया।'