    'एक आसान पास भी नहीं दे पाए', रेवंत रेड्डी और मेसी के वीडियो पर किरेन रिजिजू का तंज

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:32 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर लियोनल मेसी को पास देने में विफल रहने पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ...और पढ़ें

    रिजिजू ने एक्स पर 20 सेकेंड का वीडियो शेयर किया (फोटो: @revanth_anumula)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अपने भारत दौरे के दौरान अर्जेंटीना के आइकॉन लियोनल मेसी कोलकाता के बाद हैदराबाद पहुंचे थे। यहां उन्हें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलना था। इस दौरान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें रेवंत रेड्डी फुटबॉल को मेसी को पास कर रहे हैं, लेकिन बॉल दूर चल जा रही है।

    अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस वीडियो को शेयर कर रेवंत रेड्डी पर तंज कसा है। रिजिजू ने कहा कि रेवंत रेड्डी मेसी को एक आसान पास भी नहीं कर पाए। रिजिजू के इस पोस्ट पर यूजर्स ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ यूजर्स ने इसके लिए रिजिजू की आलोचना भी की।

    20 सेकेंड का वीडियो वायरल

    किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 20 सेकेंड का वीडियो शेयर कर लिखा, 'यह तो पूरी तरह गड़बड़ हो गया!! CM रेवंत रेड्डी को GOAT के साथ खेलने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन वह मेसी को एक सिंपल पास भी नहीं दे पाए। उन्होंने मेसी को इधर-उधर दौड़ाने के लिए गेंद को बहुत दूर लेफ्ट और राइट में किक किया।'

    इस वीडियो को शेयर करने के बाद कई लोग रेड्डी के समर्थन में उतरे, वहीं कुछ ने रिजिजू की आळोचना की। मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह रेड्डी के गलत पास वाले मौके का इस्तेमाल ममता बनर्जी को घेरने के लिए किया। बीरेन सिंह ने कहा, 'ममता दीदी ने शायद उनसे कोलकाता की गड़बड़ी का बदला लेने के लिए कहा होगा।'

    इस वीडियो पर यूजर्स ने भी कई तरह के रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'जब मेसी पिच पर होते हैं, तो आसान पास भी शानदार लगते हैं।' हैदराबाद में हुए इवेंट के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि सीएम रेवंत रेड्डी ने मेसी के साथ मैच खेलने के लिए पूरे दिन की आधिकारिक ड्यूटी के बाद कड़ी प्रैक्टिस की। रेड्डी स्वयं एक फुटबॉल प्रेमी हैं।

