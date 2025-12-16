Language
    लियोन मेसी की एक झलक पाने के लिए चरम पर था दीवानों का उत्साह, स्टेडियम के बाहर लगी थीं लंबी कतारें

    By Lokesh Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:25 AM (IST)

    अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी के दिल्ली आगमन ने राजधानी को फुटबॉल के रंग में रंग दिया। अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी के दीवानों का उत्साह चरम ...और पढ़ें

    मेसी को देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में अर्जेंटीना के स्टार फुटबालर लियोन मेसी के दिल्ली आगमन ने राजधानी को फुटबाल के रंग में रंग दिया। सोमवार को मेसी जब अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे तो उनके दीवानों का उत्साह चरम पर नजर आया।

    वहीं, हजारों फैंस सुबह करीब 9 बजे से ही स्टेडियम के बाहर लाइन में खड़े होकर अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने का इंतजार करते दिखे। स्टेडियम के बाहर डेढ़ से दो किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं, जो मेसी की लोकप्रियता का साफ संकेत थीं।

    दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की ओर से स्टेडियम के गेट खोले गए, फैंस खुशी से झूम उठे। कई प्रशंसक बिना कुछ खाए-पिए घंटों तक लाइन में खड़े रहे और केवल मेसी को देखने की चाह में धैर्य बनाए रखा। युवाओं में खास तौर पर मेसी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। कई लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर तो कई स्कूल और कॉलेज से अवकाश लेकर स्टेडियम पहुंचे थे।

    बता दें कि करीब शाम 4:25 बजे जैसे ही लियोन मेसी ने स्टेडियम में प्रवेश किया, पूरा मैदान ‘मेसी-मेसी’ के नारों से गूंज उठा। फैंस अपने मोबाइल फोन से इस ऐतिहासिक पल को कैद करने में जुट गए। मेसी की एक झलक पाकर दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था।

    सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे। स्टेडियम के बाहर और भीतर भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। किसी भी तरह की अव्यवस्था या हंगामे से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई।

    फैंस को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी का यह दौरा दिल्ली और भारतीय फुटबाल प्रेमियों के लिए हमेशा यादगार बन गया।