लियोन मेसी की एक झलक पाने के लिए चरम पर था दीवानों का उत्साह, स्टेडियम के बाहर लगी थीं लंबी कतारें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में अर्जेंटीना के स्टार फुटबालर लियोन मेसी के दिल्ली आगमन ने राजधानी को फुटबाल के रंग में रंग दिया। सोमवार को मेसी जब अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे तो उनके दीवानों का उत्साह चरम पर नजर आया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, हजारों फैंस सुबह करीब 9 बजे से ही स्टेडियम के बाहर लाइन में खड़े होकर अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने का इंतजार करते दिखे। स्टेडियम के बाहर डेढ़ से दो किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं, जो मेसी की लोकप्रियता का साफ संकेत थीं।

दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की ओर से स्टेडियम के गेट खोले गए, फैंस खुशी से झूम उठे। कई प्रशंसक बिना कुछ खाए-पिए घंटों तक लाइन में खड़े रहे और केवल मेसी को देखने की चाह में धैर्य बनाए रखा। युवाओं में खास तौर पर मेसी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। कई लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर तो कई स्कूल और कॉलेज से अवकाश लेकर स्टेडियम पहुंचे थे।

बता दें कि करीब शाम 4:25 बजे जैसे ही लियोन मेसी ने स्टेडियम में प्रवेश किया, पूरा मैदान ‘मेसी-मेसी’ के नारों से गूंज उठा। फैंस अपने मोबाइल फोन से इस ऐतिहासिक पल को कैद करने में जुट गए। मेसी की एक झलक पाकर दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था।