केरल PSC परीक्षा में हाईटेक नकल, हेडसेट और कैमरे के साथ पकड़ा गया अभ्यर्थी

केरल के कन्नूर में राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) परीक्षा में नकल करते हुए एक अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया। एन पी मोहम्मद साद नामक यह अभ्यर्थी हेडसेट और कैमरे की मदद से नकल कर रहा था। वह परीक्षा हॉल से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कन्नूर में राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा में नकल करने के आरोप में शनिवार को एक अभ्यर्थी को हिरासत में लिया गया है। वह हेडसेट और कैमरे की मदद से नकल कर रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित की पहचान एन पी मोहम्मद साद के रूप में हुई है।पुलिस ने बताया कि साद छोटे से हेडसेट और कैमरे का इस्तेमाल कर रहा था। वह बाहर मौजूद अपने साथी को प्रश्न भेज रहा था और वहां से उसे उत्तर भेजा जा रहा था। यह घटना पय्यम्बलम के एक सरकारी स्कूल में पीएससी परीक्षा के दौरान हुई।