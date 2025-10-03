केरल: कूड़े के निपटान की अनदेखी पर भड़का लोगों का गुस्सा, विधायक के साथ हुई बदसलूकी

केरल के कन्नूर जिले में स्थानीय विधायक केपी मोहनन को स्वास्थ्य समस्याओं और कूड़े के निपटान के मुद्दे पर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। कुथुपरम्पु में आंगनवाड़ी केंद्र के उद्घाटन के दौरान लोगों ने कचरा निपटान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र से निकलने वाले कचरे का निपटान उनके इलाके में किया जा रहा है जिससे भूजल जहरीला हो रहा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कन्नूर जिले में स्वास्थ्य समस्याओं और कूड़े के निपटान के मुद्दे की अनदेखी को लेकर स्थानीय विधायक को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुरुवार को कुथुपरम्पु विधानसभा क्षेत्र में एक आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन करने गए केपी मोहनन के साथ स्थानीय लोगों ने बदसलूकी की।

केपी मोहनन के साथ बदसलूकी की घटना डायलिसिस सेंटर में कचरा निपटान के मुद्दे से जुड़ी है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य केंद्र से निकलने वाले कचरे का निपटान उनके इलाके में किया जा रहा है और इससे इलाके के भूजल स्तर के जहरीले होने का खतरा है।

महीनों से आंदोलन कर रहे लोग स्वास्थ्य संकट की आशंका के चलते, स्थानीय लोग महीनों से आंदोलन कर रहे थे और अपशिष्ट निपटान व्यवस्था की मांग कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने विधायक को अपनी चिंता से कई बार बताया कराया था, लेकिन उन्होंने मामले में हस्तक्षेप करने के उनके बार-बार अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया।

अनदेखी से भड़का लोगों का गुस्सा मामला गुरुवार को तब और बढ़ गया जब सत्तारूढ़ एलडीएफ में शामिल लोकतांत्रिक जनता दल के विधायक मोहनन एक आंगनवाड़ी का उद्घाटन करने इलाके में पहुंचे। इसी दौरान स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और जवाबदेही की मांग की, जिसके बाद एक नाटकीय टकराव देखने को मिला।