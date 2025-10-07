Language
    गले में धंसी हुई चाकू और खून से लथपथ होकर अकेले अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर-नर्स देखकर हुए सन्न

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    केरल के कासरगोड में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहाँ एक झगड़े के दौरान अनिल कुमार नामक एक व्यक्ति के गले में चाकू घोंप दिया गया। मछली व्यापारी अनिल को किसी ने फोन करके सीथनगोली गाँव बुलाया और उस पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में वह चाकू के साथ ही अस्पताल पहुंचा जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

    केरल में चाकू से हमला। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। केरल के कासरगोड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में लहूलुहान पीड़ित जब अस्पताल पहुंचा, तो उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। व्यक्ति के गले में चाकू धंसी थी और खून बह रहा था। उसे देखते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया।

    पीड़ित की पहचान 36 वर्षीय अनिल कुमार के रूप में हुई है। अनिल ने पुलिस को बताया कि उसकी किसी बात पर एक व्यक्ति से बहस हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने अनिल को चाकू घोंप दी।

    क्या है पूरा मामला?

    यह मामला रविवार की रात का है। अनिल कुमार कासरगोड में ही मछली व्यापारी का काम करते हैं। अनिल के अनुसार, रविवार की रात को उसे एक फोन आया और आरोपी ने वित्त झगड़े के कारण उसे सीथनगोली गांव आने के लिए कहा। जब अनिल सीथनगोली पहुंचा, तो आरोपी ने उसपर हमला कर दिया।

    अनिल को चाकू भोंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसमें वो दर्द से कराहते नजर आ रहा है। हमले के बाद अनिल फौरन मंगलुरु स्थित अस्पताल के लिए भागा। इस दौरान चाकू उसके गले में ही फंसी थी।

    पुलिस ने किया गिरफ्तार

    मंगलुरु में अनिल का इलाज चल रहा है। चाकू लगने से अनिल के गले में गहरा घाव हो गया है। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लेते हुए 2 गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं।

