Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    केरल हिजाब मामले में पिता बोले, बच्ची को दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:58 PM (IST)

    केरल में हिजाब विवाद के चलते एक पिता ने अपनी बेटी को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। स्कूल प्रशासन द्वारा हिजाब पहनने पर आपत्ति जताने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। पिता का कहना है कि उनकी बेटी की शिक्षा उनकी प्राथमिकता है और वे उसे ऐसे माहौल में नहीं रखना चाहते जहाँ हिजाब पहनने से रोका जाए।

    prefferd source google
    Hero Image

    केरल हिजाब विवाद। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में एक चर्च द्वारा संचालित स्कूल में हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्रा के माता-पिता ने उसे कहीं और पढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि, स्कूल ने कहा है कि अगर उनके नियमों का पालन किया जाए तो वह यहां शिक्षा ग्रहण करना जारी रख सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल की आठवीं कक्षा की छात्रा के पिता ने बताया कि उसे वापस वहां नहीं भेजा जाएगा। लड़की के पिता ने कहा कि हिजाब वाली घटना के बाद से मेरी बेटी बहुत तनाव में है। उसने साफ कह दिया कि वह वापस नहीं लौटना चाहती, इसलिए हमने उसकी इच्छा का सम्मान करने का फैसला लिया।

    परिवार ने दाखिले के लिए दूसरे स्कूलों से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि हमने एक स्कूल से बात की है, जिसने उसे दाखिला देने के लिए हामी भरी है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें:  केरल में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट जाएगा स्कूल प्रबंधन, शिक्षा मंत्री बोले- ड्रेस कोड को लेकर कोई मतभेद नहीं