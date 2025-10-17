केरल हिजाब मामले में पिता बोले, बच्ची को दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में एक चर्च द्वारा संचालित स्कूल में हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्रा के माता-पिता ने उसे कहीं और पढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि, स्कूल ने कहा है कि अगर उनके नियमों का पालन किया जाए तो वह यहां शिक्षा ग्रहण करना जारी रख सकती है।

