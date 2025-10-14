केरल: हिजाब पहन कर स्कूल पहुंची छात्रा को नहीं मिली क्लास में एंट्री, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
Kerala hijab Row: केरल के एर्नाकुलम में एक स्कूल में हिजाब पहनने पर एक मुस्लिम छात्रा को प्रवेश से रोका गया, जिससे यह मुद्दा फिर गरमा गया है। स्कूल प्रशासन ने इसे ड्रेस कोड का उल्लंघन बताया, जबकि छात्रा के माता-पिता और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने इसका विरोध किया। विवाद बढ़ने पर स्कूल ने दो दिन की छुट्टी घोषित कर दी और मामला केरल हाईकोर्ट पहुंच गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्कूल में हिजाब पर बैन लगाने का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। केरल (Kerala hijab Row) के एक स्कूल में छात्रा को हिजाब पहनकर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद इसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है।
यह मामला केरल के एर्नाकुलम का है। चर्च के द्वारा संचालित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में एक मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनकर पहुंची, जिसके चलते उसे स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। छात्रा को हिजाब उतारने के लिए कहा गया, जिसपर अब बवाल खड़ा हो गया है।
छात्रा ने बताया पूरा मामला
छात्रा का कहना है, "स्कूल में मुझे हिजाब पहनकर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने मुझे कक्षा के दरवाजे पर खड़ा रखा और हिजाब उतारने के लिए कहा। शिक्षक बहुत सख्त हैं। मैं यहां नहीं पढ़ूंगी।"
सियासी घमासान मचा
इसे लेकर छात्रा के माता-पिता और स्कूल प्रशासन में बहस छिड़ गई। PTA (Parents Teacher Association) के अध्यक्ष जोशी कैथावलप्पिल के अनुसार, हिजाब स्कूल के ड्रेस कोड के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने इस पूरे मामले के पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) का हाथ बताया है, जो इस्लाम की पक्षधर है।
जोशी के अनुसार,
इस घटना के पीछे SDPI के कार्यकर्ता शामिल हैं। वो इस तरह की चीजें लागू करना चाहते हैं और स्कूलों पर भी इसे मानने के लिए दबाव बनाते हैं।
हाईकोर्ट पहुंचा मामला
स्कूल ने सभी पेरेंट्स को पत्र लिखते हुए कहा कि सभी अभ्यार्थियों को ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। मामला इतना बढ़ गया है कि स्कूल में 13-14 अक्टूबर को दो दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। साथ ही स्कूल प्रशासन ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
