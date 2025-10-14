केरल: हिजाब पहन कर स्कूल पहुंची छात्रा को नहीं मिली क्लास में एंट्री, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्कूल में हिजाब पर बैन लगाने का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। केरल (Kerala hijab Row) के एक स्कूल में छात्रा को हिजाब पहनकर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद इसे लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है।

यह मामला केरल के एर्नाकुलम का है। चर्च के द्वारा संचालित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में एक मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनकर पहुंची, जिसके चलते उसे स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। छात्रा को हिजाब उतारने के लिए कहा गया, जिसपर अब बवाल खड़ा हो गया है।

छात्रा ने बताया पूरा मामला छात्रा का कहना है, "स्कूल में मुझे हिजाब पहनकर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने मुझे कक्षा के दरवाजे पर खड़ा रखा और हिजाब उतारने के लिए कहा। शिक्षक बहुत सख्त हैं। मैं यहां नहीं पढ़ूंगी।"