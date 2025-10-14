दुर्गापुर दुष्कर्म केस का रिक्रिएशन, पीड़िता के दोस्त समेत पांचों आरोपियों को लेकर पहुंची पुलिस
West Bengal Durgapur Rape Case: दुर्गापुर के आइक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का नाट्य रूपांतरण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पीड़िता का इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति में सुधार है। इस घटना को लेकर भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया, जबकि राज्यपाल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गापुर के आइक्यू सिटी मेडिकल कालेज अस्पताल में तीन दिन पहले छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी पांच आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पुलिस ने दुष्कर्म कांड का रिक्रिएशन (नाट्य रूपांतरण) करवाकर साक्ष्य जुटाया।
इस दौरान छात्रा के सहपाठी वासिफ अली और गिरफ्तार सभी पांच आरोपितों शेख फिरदौस, शेख सफीकुल, शेख रियाजुद्दीन, शेख नसरुद्दीन और अप्पू बाउरी को मौके पर लाया गया था। पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता की मौजूदगी में पूरे घटना का नाटक रूपांतरण किया गया।
जांच में जुटी है पुलिस
इधर मंगलवार सुबह पुलिस घटना के दो आरोपितों को लेकर बिजड़ा गांव में गई थी और वहां से कुछ कपड़ा भी बरामद किया। इधर छात्र का इलाज आइक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति में सुधार है।
वहीं भाजपा की ओर से दुर्गापुर में बिना अनुमति के धरना चल रहा है और अनुमति पुलिस के लिए विधायक लक्ष्मण चंद्र घोरूई ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की, साथ ही कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच की मांग की।
बंगाल में आपतकाल लगाने की मांग
इससे पहले सोमवार को राज्य के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी दुर्गापुर पहुंचे थे। जहां सुवेंदु ने इस घटना के सबूत को नष्ट करने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया था। वही राज्यपाल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। वहीं लोगों ने राज्यपाल से राज्य में धारा 355 या 356 लगाने की मांग की थी।
