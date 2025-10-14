दुर्गापुर दुष्कर्म केस का रिक्रिएशन, पीड़िता के दोस्त समेत पांचों आरोपियों को लेकर पहुंची पुलिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गापुर के आइक्यू सिटी मेडिकल कालेज अस्पताल में तीन दिन पहले छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी पांच आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पुलिस ने दुष्कर्म कांड का रिक्रिएशन (नाट्य रूपांतरण) करवाकर साक्ष्य जुटाया।

इस दौरान छात्रा के सहपाठी वासिफ अली और गिरफ्तार सभी पांच आरोपितों शेख फिरदौस, शेख सफीकुल, शेख रियाजुद्दीन, शेख नसरुद्दीन और अप्पू बाउरी को मौके पर लाया गया था। पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता की मौजूदगी में पूरे घटना का नाटक रूपांतरण किया गया।

जांच में जुटी है पुलिस इधर मंगलवार सुबह पुलिस घटना के दो आरोपितों को लेकर बिजड़ा गांव में गई थी और वहां से कुछ कपड़ा भी बरामद किया। इधर छात्र का इलाज आइक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति में सुधार है।

वहीं भाजपा की ओर से दुर्गापुर में बिना अनुमति के धरना चल रहा है और अनुमति पुलिस के लिए विधायक लक्ष्मण चंद्र घोरूई ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की, साथ ही कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच की मांग की।