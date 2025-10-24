केरल हाई कोर्ट से अभिनेता मोहनलाल को झटका, हाथी दांत के स्वामित्व प्रमाणपत्र अमान्य करार दिया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि वन विभाग द्वारा अभिनेता मोहनलाल के पास रखे हाथी दांत के सामान के लिए जारी स्वामित्व प्रमाणपत्र अमान्य और कानूनी रूप से लागू नहीं हैं। जस्टिस एके जयशंकरन नंबियार और जोबिन सेबेस्टियन की एक डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार चाहती है कि अभिनेता हाथी दांत के सामान को बनाए रख सकें, तो वह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 40(4) के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।

यह निर्णय कोच्चि के इलूर के पौलोस के ए द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिसमें राज्य सरकार के उन नोटिफिकेशनों को चुनौती दी गई थी जो अधिनियम की धारा 40(4) के तहत मोहनलाल को दो जोड़े हाथी दांत और 13 हाथी दांत के कलाकृतियों की घोषणा करने की अनुमति देते थे और इसके बाद अधिनियम की धारा 42 के तहत स्वामित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देते थे।