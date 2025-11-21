केरल HC ने बढ़ते सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर जताई नाराजगी, LED स्ट्रिप्स और चमकते नाम वाले बोर्ड को बताया खतरनाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने बढ़ते सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर जताई नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने यूट्यूब पर पोस्ट की गई कई वीडियो क्लि¨पग देखीं, , जिनमें बसों और मालवाहक गाडि़यों में एलईडी स्टि्रप्स, चमकते नाम वाले बोर्ड और टिमटिमाती लाइटें दिख रही थीं।

जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस. की पीठ ने यात्रियों और सड़क इस्तेमाल करने वाले लोगों को होने वाले खतरों पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि बिना इजाजत गाडि़यों में माडिफिकेशन या बदलाव कर इन गाडि़यों ने केंद्र सरकार के एआइएस-008 और एआइएस-052 सुरक्षा नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया। ये नियम गाडि़यों की लाइटिंग को नियंत्रित करते हैं।

किससे बढ़ता है दुर्घटना का खतरा ? कोर्ट ने यह भी कहा कि गाड़ी के चलते समय ड्राइवर के केबिन के अंदर वीडियो बनाना मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन, 2017 का उल्लंघन है। खुली अदालत में दिखाए गए एक वीडियो में तीन गाडि़यों की टक्कर दिखाई गई, जबकि ड्राइवर के केबिन के अंदर वीडियोग्राफी चल रही थी।

एक और वीडियो में, स्कूल के छात्र चलती बस के अंदर चमकती एलईडी लाइट्स के नीचे डांस करते दिखे। कोर्ट ने चेताया कि ऐसी लाइटें सामने से आने वाले ड्राइवरों को अंधा कर सकती हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इससे पहले, कोर्ट ने गाडि़यों में बिना इजाजत लाइटिंग पर राज्य से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।