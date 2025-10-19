केरल में बारिश का तांडव, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी; तमिलनाडु में भी अगले 4 दिनों तक बरसेंगे बदरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान, वज्रपात और मेघगर्जन की संभावना जताई है। इसके अलावा लक्षद्वीप और तमिलनाडु में भी आज भारी बारिश होने के आसार हैं।

मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। एर्नाकुलम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में तेज बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इडुक्की में शनिवार देर रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं।

मुल्लापेरियार बांध का दरवाजा खुला केरल के नेदुमकंदम, कमिली और कट्टाप्पाना में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। पूरे इलाके में बचाव कार्य जारी है। लोगों को घरों से निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, तेज बारिश के कारण मुल्लापेरियार बांध में पानी का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है।

केरल में तेज बारिश का असर तमिलनाडु पर भी देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु ने मुल्लापेरियार बांध के 13 गेट 100 सेंटीमीटर तक खोल दिए हैं। जिला अधिकारियों के अनुसार, बांध से 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा 3 अन्य बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है।

नदियां और समुद्र उफान पर केरल के एर्नाकुलम में पूरी रात तेज बारिश होती रही। इससे एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के आसपास जलभराव हो गया है। आसपास की नदियां भी पूरे उफान पर हैं। ऐसे में जिला अधिकारियों ने नदियों के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के पानी से कई लोगों की फसलें भी तबाह हो गईं हैं। वहीं, खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 22 अक्टूबर तक समुद्र से दूर रहने का आदेश दिया जारी किया गया है।