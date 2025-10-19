Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    केरल में बारिश का तांडव, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी; तमिलनाडु में भी अगले 4 दिनों तक बरसेंगे बदरा

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:51 AM (IST)

    IMD Rain Alert: देश के कई राज्यों, विशेषकर केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल के 6 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट है। इडुक्की में बाढ़ के हालात हैं और बचाव कार्य चल रहा है। मुल्लापेरियार बांध के गेट खोले गए हैं। तमिलनाडु में भी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    केरल में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान, वज्रपात और मेघगर्जन की संभावना जताई है। इसके अलावा लक्षद्वीप और तमिलनाडु में भी आज भारी बारिश होने के आसार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में ऑरेंज और 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। एर्नाकुलम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में तेज बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इडुक्की में शनिवार देर रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं।

    Kerala Rain Alert (1)

    मुल्लापेरियार बांध का दरवाजा खुला

    केरल के नेदुमकंदम, कमिली और कट्टाप्पाना में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। पूरे इलाके में बचाव कार्य जारी है। लोगों को घरों से निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, तेज बारिश के कारण मुल्लापेरियार बांध में पानी का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है।

    केरल में तेज बारिश का असर तमिलनाडु पर भी देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु ने मुल्लापेरियार बांध के 13 गेट 100 सेंटीमीटर तक खोल दिए हैं। जिला अधिकारियों के अनुसार, बांध से 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा 3 अन्य बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है।

    Mullaperiyar Dam

    नदियां और समुद्र उफान पर

    केरल के एर्नाकुलम में पूरी रात तेज बारिश होती रही। इससे एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के आसपास जलभराव हो गया है। आसपास की नदियां भी पूरे उफान पर हैं। ऐसे में जिला अधिकारियों ने नदियों के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के पानी से कई लोगों की फसलें भी तबाह हो गईं हैं। वहीं, खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 22 अक्टूबर तक समुद्र से दूर रहने का आदेश दिया जारी किया गया है।

    तमिलनाडु में भी जारी हुआ अलर्ट

    तमिलनाडु में भी अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बनने के कारण कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। खासकर कोयंबटूर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में, नीलगिरी, इरोड, तिरुप्पुर, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्नयाकुमारी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- '25 हजार लोग मारे जाते', ड्रग्स ले जा रही पनडुब्बी पर हमले को लेकर बोले ट्रंप