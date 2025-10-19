Language
    केरल में सांप-कुत्ते की चौंकाने वाली लड़ाई: मालकिन को बचाने कोबरा से भिड़ा, किसकी हुई जीत?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    Kerala Dog vs Cobra Fight: केरल में एक पालतू कुत्ते रॉकी ने अपनी मालकिन की जान बचाने के लिए एक जहरीले कोबरा से लड़ाई की। रॉकी ने कोबरा को मार गिराया, लेकिन सांप के कई बार डसने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मालकिन ने रॉकी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई। अब रॉकी ठीक हो रहा है, और इस घटना से लोग हैरान हैं।

    Hero Image

    केरल में कुत्ते और किंग कोबरा की लड़ाई। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपने सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते और सांप की लड़ाई देखी है। जी हां, सांप भी ऐसा वैसा नहीं जहरीला कोबरा। केरल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मालकिन की जान बचाने के लिए कुत्ता एक कोबरा सांप से भिड़ गया।

    सांप और कुत्ते की इस लड़ाई में कुत्ते ने सांप को मार गिराया, लेकिन कुत्ता भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। सांप ने कुत्ते को कई जगहों पर डसा, जिससे उसका जहर कुत्ते के शरीर में फैल गया।

    घर में घुसा कोबरा सांप

    यह मामला केरल के अलप्पुझा का है। सुभाष कृष्ण अपनी पत्नी और पालतू कुत्ते रॉकी के साथ रहते हैं। मंगलवार की दोपहर सुभाष किसी काम से बाहर गए थे, तभी घर में कोबरा सांप घुस आया। उनकी घर में काम कर रही थीं। सांप को आंगन में देखकर रॉकी फौरन चौकन्ना हो गया और सांप के आगे जाकर खड़ा हो गया।

    Kerala Dog vs Cobra Snake Fight

    किंग कोबरा को मारने वाला पालतू कुत्ता रॉकी अस्पताल में भर्ती। फाइल फोटो

    रॉकी ने कोबरा को मौत के घाट उतारा

    बस फिर क्या था, दोनों एक-दूसरे से भिड़ गए। रॉकी सांप पर भारी पड़ा। रॉकी ने सांप को मार गिराया, लेकिन कोबरा के डसने से वो भी अचेत होकर आंगन में गिर गया। शोर शराबा सुनकर जब कृष्णा की पत्नी कमरे से बाहर आईं, तो उन्होंने देखा सांप मरा पड़ा और रॉकी भी बेहोश हो गया था।

    रॉकी अस्पताल में भर्ती

    वो फौरन रॉकी को लेकर अस्पताल की तरफ भांगी। कई अस्पतालों में डॉक्टर ने जवाब देते हुए दूसरी जगह रेफर कर दिया। आखिर में पशु चिकित्सक डॉ. बिपिन प्रकाश ने रॉकी का इलाज किया। रॉकी की जान बच गई और अब वो ठीक हो रहा है। मगर, इस घटना से पूरे इलाके में लोग हैरान है।

