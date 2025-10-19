केरल में सांप-कुत्ते की चौंकाने वाली लड़ाई: मालकिन को बचाने कोबरा से भिड़ा, किसकी हुई जीत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपने सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते और सांप की लड़ाई देखी है। जी हां, सांप भी ऐसा वैसा नहीं जहरीला कोबरा। केरल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मालकिन की जान बचाने के लिए कुत्ता एक कोबरा सांप से भिड़ गया।

सांप और कुत्ते की इस लड़ाई में कुत्ते ने सांप को मार गिराया, लेकिन कुत्ता भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। सांप ने कुत्ते को कई जगहों पर डसा, जिससे उसका जहर कुत्ते के शरीर में फैल गया।

घर में घुसा कोबरा सांप यह मामला केरल के अलप्पुझा का है। सुभाष कृष्ण अपनी पत्नी और पालतू कुत्ते रॉकी के साथ रहते हैं। मंगलवार की दोपहर सुभाष किसी काम से बाहर गए थे, तभी घर में कोबरा सांप घुस आया। उनकी घर में काम कर रही थीं। सांप को आंगन में देखकर रॉकी फौरन चौकन्ना हो गया और सांप के आगे जाकर खड़ा हो गया।

किंग कोबरा को मारने वाला पालतू कुत्ता रॉकी अस्पताल में भर्ती। फाइल फोटो रॉकी ने कोबरा को मौत के घाट उतारा बस फिर क्या था, दोनों एक-दूसरे से भिड़ गए। रॉकी सांप पर भारी पड़ा। रॉकी ने सांप को मार गिराया, लेकिन कोबरा के डसने से वो भी अचेत होकर आंगन में गिर गया। शोर शराबा सुनकर जब कृष्णा की पत्नी कमरे से बाहर आईं, तो उन्होंने देखा सांप मरा पड़ा और रॉकी भी बेहोश हो गया था।