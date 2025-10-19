Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    समोसे का पेमेंट हुआ फेल तो वेंडर ने चलती ट्रेन से पैसेंजर को कॉलर पकड़कर उतार लिया, वीडियो वायरल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन पर एक समोसे वाले ने पेमेंट फेल होने पर यात्री को चलती ट्रेन से उतार लिया। यात्री ने जल्दी में डिजिटल पेमेंट करने की कोशिश की थी, जो असफल रही। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया। आरपीएफ ने वेंडर को हिरासत में ले लिया है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    समोसा वेंडर ने काटा बवाल।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक अजीब घटना हुई, जब एक समोसा बेचने वाले ने ऑनलाइन पेमेंट फेल होने पर एक यात्री को चलती ट्रेन से उातर लिया और कॉलर पकड़कर उसकी घड़ी छीन ली। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में दिख रहा है कि यात्री का डिजिटल पेमेंट सिस्टम फेल हो जाता है, जिसके बाद समोसा बेचने वाला उसे पकड़ लेता है और पैसे देने के लिए मजबूर करता है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि यात्री की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही है, जिसके बाद वह आदमी अपनी स्मार्ट वॉच समोसा बेचने वाले को दे देता है ताकि वह ट्रेन पकड़ सके।

    वेंडर ने पकड़ा यात्री का कॉलर

    दरअसल, एक यात्री समोसे लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है लेकिन उसकी ट्रेन प्लेफॉर्म से छूटने लगती है। ऐसे में वो जल्दी में मोबाइल से पेमेंट करने की कोशिश करता है, जो असफल हो जाती है। फिर वो समोसे छोड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वेंडर उसका कॉलर पकड़ लेता और उसे पैसे देकर समोसे लेने के लिए मजबूर करता है। वेंडर ने उस पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया।

    ट्रेन छूटने पर घबराए यात्री ने अपनी स्मार्ट वॉच निकालकर वेंडर को दे दी और ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़ा। वेंडर ने उसे समोसे की दो प्लेट दीं और उसे ट्रेन पकड़ने जाने दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर सेफ्टी और वेंडर के बर्ताव पर गंभीर सवाल खड़े किए गए।

    आरपीएफ ने लिया वेंडर के खिलाफ एक्शन

    बताया जा रहा है कि ट्रेन पकड़ने की जल्दी में यात्री ने ट्रेन चलने पर अपनी घड़ी दे दी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद, DRM जबलपुर ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि यह घटना 17 अक्टूबर को हुई थी। आरोपी वेंडर की पहचान हो गई है, आरपीएफ ने उस पर केस किया है और उसे हिरासत में ले लिया है। उसका वेंडिंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है।

     

    यह भी पढ़ें: फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली हाथी 'रोलेक्स' को भेजा गया कैंप, वीडियो वायरल