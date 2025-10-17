Language
    फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली हाथी 'रोलेक्स' को भेजा गया कैंप, वीडियो वायरल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले एक जंगली हाथी 'रोलेक्स' को पकड़कर कैंप में भेज दिया गया है। हाथी के आतंक से किसान परेशान थे। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए हाथी को पकड़ा और उसे कैंप में स्थानांतरित कर दिया। इस घटना के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    Hero Image

    जंगली हाथी रोलेक्स को कैंप भेजा गया। (एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में एक जंगली हाथी ने इलाके में तांडव मचा रखा था।, 'रोलेक्स' नाम का यह हाथी कोयंबटूर के थोंडामुथुर इलाके में जंगल से रात में अक्सर निकलता था और फसलों को खा जाता था। अब इसे पकड़कर हाथी शिविर में भेज दिया गया है।

    शुक्रवार सुबह कार्रवाई करने से पहले वन अधिकारी हर रात रोलेक्स की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। एएनआई के अनुसार, लगभग 2 बजे, वन अधिकारियों ने रोलेक्स को बेहोश कर दिया और उसे पकड़ लिया।

    रोलेक्स को पकड़ने के लिए कुमकियों को काम पर लगाया

    कपिलदेव, वसीम और बोम्मन नाम के तीन प्रशिक्षित हाथियों को भी रोलेक्स को एक ट्रक में लादने के लिए लगाया गया था। वीडियो में, कुमकियों को रोलेक्स को ट्रक में धकेलते हुए देखा जा सकता है क्योंकि वह हिलने-डुलने में हिचकिचा रहा था।

    जंगली हाथियों का ध्यान भटकाने के लिए कुमकियों की नियुक्ति

    बता दें कि कि वन विभाग जंगली हाथियों के झुंडों को गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने या उनका ध्यान भटकाने के लिए कुमकियों को नियुक्त करता है। कुमकियों को सालों से सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें अपने प्रशिक्षकों के संकेतों को पहचानना सिखाया जाता है, जैसे हाथी के कान पर पैर से थपथपाना और उसके सिर पर थपथपाना।

    रोलेक्स को सिविर में भेजा गया

    लॉरी में बिठाने के बाद, रोलेक्स को शहर की सड़कों से होते हुए वारागलियार हाथी शिविर ले जाया गया, जहां उसकी देखभाल की जाएगी।

    सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किए कमेंट

    जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस स्थिति का मजाक उड़ाया, जबकि कुछ ने बताया कि रोलेक्स को बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसके घर पर इंसानों ने कब्जा कर लिया था।

    एक अन्य यूजर ने कहा, "रोलेक्स जानता है कि लोगों ने उसके पूर्वजों की जमीन पर कब्जा कर लिया और खेती शुरू कर दी। अब, वह अपनी जमीन वापस चाहता है।"

