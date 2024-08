DGP और चीफ सेक्रेटरी के साथ वायनाड रवाना हुए सीएम विजयन, प्रभावित इलाके की करेंगे समीक्षा; 167 की मौत

सीएम विजयन का हेलीकॉप्टर से वायनाड जाते समय का एक वीडियो भी सामने आया है। वह अज सुबह वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाके की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद में वह उस जगह का दौरा करेंगे जहां बचाव अभियान चल रहा है।

#WATCH | Wayanad Landslide | Kerala CM Pinarayi Vijayan travelling to Wayanad from Kozhikode. The chief secretary Dr V Venu and DGP, Shaik Darvesh Sahib are accompanying him



(Source - CMO) pic.twitter.com/WKsuzK6eYc