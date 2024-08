दिल्ली-NCR और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से सैलाब, येलो अलर्ट जारी; केरल में मरने वालों की संख्या 167 पहुंची

उधर केरल में हुए जानलेवा भूस्खलन और चल रहे बचाव कार्य के बीच राज्य के कई जिलों में अभी भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार सुबह साढे पांच बजे तक कन्नूर 80 मिमी, कासरगोड में 114 मिमी, कासरगोड जिले में 97.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

Significant Amounts of Rainfall over Kerala till 0530 IST of 01.08.2024



Kannur-80mm



AWS/ARG Station



KOZHIKODE (VADAKARA)- 114mm

KASARAGOD (PANATHUR)- 97.5mm

KASARAGOD (MULIYAR)- 78mm

KASARAGOD (PADANNAKKAD)-73.5mm

KANNUR (KANNUR-ICAR)- 73mm

KASARAGOD (BAYAR)- 73mm— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 1, 2024