    केरल में मॉब लिंचिंग पर मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को दिया न्याय का आश्वासन, विपक्ष हमलावर

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:08 AM (IST)

    केरल के सीएम ने दिया आश्वासन। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल सरकार ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के एक निवासी की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (माब लिंचिंग) किए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया और परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया।

    वहीं, सत्तारूढ़ माकपा ने इस हमले को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा। पलक्कड़ जिले के वालयार के पास किझाकेट्टप्पल्लम में चोरी में शामिल होने के आरोप में 31 वर्षीय रामनारायण की बुधवार को कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

    सीएम विजयन ने जताई चिंता

    केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने सोमवार को आश्वासन दिया कि पलक्कड़ जिले के वालयार में भीड़ हिंसा में जान गंवाने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी रामनारायण के परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस घटना को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि ऐसे कृत्य केरल जैसे प्रगतिशील समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं और पूरी तरह अस्वीकार्य हैं।

    राज्य मंत्री एम बी राजेश ने दावा किया कि पीडि़त के साथ नस्लीय दु‌र्व्यवहार किया गया और हमलावर आरएसएस कार्यकर्ता थे। सत्तारूढ़ माकपा के राज्य सचिव एम वी गो¨वदन ने भी आरोप लगाया कि इस घटना में आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ताओं का हाथ था।

