केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर की पीटकर हत्या, कांग्रेस व पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर रामनारायण बघेल की 'बांग्लादेशी नागरिक' समझकर भीड़ द्वारा बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या किए जाने को लेकर कांग्रेस ने पिनराई विजयन सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और पीडि़त परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने भी मुआवजे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित कड़े कानूनों के तहत जांच की मांग की है। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार रामनारायण के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने की उचित व्यवस्था करे।

'मांग पूरी होने तक शव नहीं करेंगे स्वीकार' 31 वर्षीय पीड़ित के भाई ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे शव को स्वीकार नहीं करेंगे। इनमें 25 लाख रुपये का मुआवजा भी शामिल है। उन्होंने कहा, 'मेरे भाई के दो बच्चे हैं। केरल सरकार से हमारी मांग है कि बच्चों को तत्काल 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।'