    केरल में चोरी के शक में प्रवासी मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, पांच आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    केरल के पलक्कड़ जिले में एक प्रवासी मजदूर रामनारायण भायर की हत्या के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले भायर पर ...और पढ़ें

    केरल में प्रवासी मजदूर की हत्या के मामले में पांच गिरफ्तार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के पलक्कड़ जिले में एक प्रवासी मजदूर की हत्या के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान रामनारायण भायर के रूप में हुई है, जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि भायर पर बुधवार शाम किझकेत्तप्पल्लम के पास कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में हमला किया था।

    पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि चोरी के शक में छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वलयार पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि पांचों लोगों की गिरफ्तारी गुरुवार देर रात औपचारिक रूप से दर्ज की गई और सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

    आरोपियों के न्यायिक हिरासत में भेजा

    अधिकारी ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को यहां एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने शुरू में कहा था कि पीड़ित रामनारायण भायर झारखंड का रहने वाला था, लेकिन बाद में पता चला कि वह छत्तीसगढ़ का रहने वाला था।

    भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला

    उसके रिश्तेदार ने बताया कि पुलिस के अनुसार, रामनारायण की मौत भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे जाने से लगी चोटों के कारण हुई। रिश्तेदार ने बताया कि पीड़ित चार दिन पहले काम की तलाश में केरल आया था और उसे यहां जो नौकरी मिली, वह उसे पसंद नहीं आई, इसलिए वह घर लौटने वाला था।

    उन्होंने बताया कि वह इस इलाके में नया था और उसे रास्ते नहीं पता थे और वह भटक गया। नतीजतन, वह उस जगह पहुंच गया जहां यह घटना हुई। उसका घर पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आप छत्तीसगढ़ पुलिस से जांच कर सकते हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)