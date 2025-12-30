Telangana Politics: विधानसभा पहुंचे केसीआर, सीएम रेवंत ने मिलाया हाथ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तेलंगाना विधानसभा में सोमवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अपने पूर्ववर्ती और विपक्ष के नेता के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की।

शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, मुख्यमंत्री रेवंत केसीआर के पास गए और हाथ मिलाया।

देखने को मिली थी तीखी बयानबाजी

गौरतलब है कि हाल ही में दोनों नेताओं के बीच सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर तीखी बयानबाजी के बीच हुई थी। मुख्य विपक्षी पार्टी बीआरएस ने रेवंत पर केसीआर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और यहां तक कि उनकी मृत्यु की कामना करने का आरोप लगाया है।