Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Telangana Politics: विधानसभा पहुंचे केसीआर, सीएम रेवंत ने मिलाया हाथ

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    तेलंगाना विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। सत्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    विधानसभा में केसीआर से हाथ मिलाते सीएम रेड्डी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तेलंगाना विधानसभा में सोमवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अपने पूर्ववर्ती और विपक्ष के नेता के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, मुख्यमंत्री रेवंत केसीआर के पास गए और हाथ मिलाया।

    देखने को मिली थी तीखी बयानबाजी

    गौरतलब है कि हाल ही में दोनों नेताओं के बीच सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर तीखी बयानबाजी के बीच हुई थी। मुख्य विपक्षी पार्टी बीआरएस ने रेवंत पर केसीआर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और यहां तक कि उनकी मृत्यु की कामना करने का आरोप लगाया है।

    यह भी पढ़ें: दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस में घमासान, सीएम रेवंत रेड्डी ने 'सोनिया गांधी' का नाम लेकर किया पलटवार