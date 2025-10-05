MP में कफ सिरप कांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन, कटारिया फार्मा को किया गया सील

जबलपुर के नौदराब्रिज स्थित कटारिया फार्मा को जिला प्रशासन ने सील कर दिया। यह कार्रवाई ओमती थाना और औषधि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की हुई मौतों के बाद यह कदम उठाया गया है क्योंकि वह दवा यहीं से सप्लाई हुई थी। कोल्ड्रिफ सीरप के सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जबलपुर के नौदराब्रिज स्थित कटारिया फार्मा को सील किए जाने की कार्रवाई रविवार दोपहर को आरंभ हुई। जिला प्रशासन कि इस कार्रवाई में क्षेत्रीय ओमती थाना और औषधि विभाग से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। खबर लिखे जाने तक यह प्रक्रिया चल रही है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से जिन बच्चों की मौत हुई है वह दवा यहीं से सप्लाई हुई थी गौरतलब है कि कटारिया फार्मा को ऐसे समय सील किया जा रहा है जबकि सोमवार को मुख्यमंत्री का नगर दौरा प्रस्तावित है।

सैपल को भेजा गया लैब बताया जाता है कि औषधि निरीक्षक द्वारा कटारिया फार्मा का निरीक्षण कर कोल्ड्रिफ सीरप के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। निरीक्षण के दौरान कटारिया फार्मा पर उपलब्ध कोल्ड्रिफ के शेष स्टॉक की खरीदी बिक्री को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया था।