    MP में कफ सिरप कांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन, कटारिया फार्मा को किया गया सील

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:02 PM (IST)

    जबलपुर के नौदराब्रिज स्थित कटारिया फार्मा को जिला प्रशासन ने सील कर दिया। यह कार्रवाई ओमती थाना और औषधि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की हुई मौतों के बाद यह कदम उठाया गया है क्योंकि वह दवा यहीं से सप्लाई हुई थी। कोल्ड्रिफ सीरप के सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

    MP में कफ सिरप कांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। (फोटो- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जबलपुर के नौदराब्रिज स्थित कटारिया फार्मा को सील किए जाने की कार्रवाई रविवार दोपहर को आरंभ हुई। जिला प्रशासन कि इस कार्रवाई में क्षेत्रीय ओमती थाना और औषधि विभाग से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे।

    खबर लिखे जाने तक यह प्रक्रिया चल रही है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से जिन बच्चों की मौत हुई है वह दवा यहीं से सप्लाई हुई थी गौरतलब है कि कटारिया फार्मा को ऐसे समय सील किया जा रहा है जबकि सोमवार को मुख्यमंत्री का नगर दौरा प्रस्तावित है।

    सैपल को भेजा गया लैब

    बताया जाता है कि औषधि निरीक्षक द्वारा कटारिया फार्मा का निरीक्षण कर कोल्ड्रिफ सीरप के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। निरीक्षण के दौरान कटारिया फार्मा पर उपलब्ध कोल्ड्रिफ के शेष स्टॉक की खरीदी बिक्री को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया था।

    इसके साथ ही इस फर्म द्वारा जहां दवाई सप्लाई की गई थी उन फर्मों से भी इस दवाइयों के क्रय विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंध करवा दिया गया था। सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर आगामी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।महत्वपूर्ण है कि पूर्व में औषधि विभाग कटारिया फार्मा में रखें 50 यूनिट फ्रीज कर चुकी है और 16 को सेंपल के तौर पर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है।

    दवाओं की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री तमिलनाडु की रिपोर्ट में डाई इथिलीन ग्लाइकोल 48.6 प्रतिशत पाया गया है। शासकीय औषधीय प्रयोगशाला से शनिवार को प्राप्त हुई रिपोर्ट में 46.8 प्रतिशत डाई इथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिसकी वजह से किडनी फैल हो सकती है। और बच्चो की मौत हो रही है। डाईथिलीन ग्लाइकोल सीरप में प्रतिबंधित पदार्ध है। लिहाज ऐसे सीरप बनाने वाली कंपनी और चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी पर केस दर्ज किया गया है।

    अंकित सहलाम , बीएमओ परसिया

