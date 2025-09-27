'करूर भगदड़ में अब तक 36 मौत', तमिलनाडु CMO एक्टिव; मृतकों के परिवार को ₹10 लाख के मुआवजे का एलान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में टीवीके की राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 36 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और अभी मौतों की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तमिलनाडु के सीएमओ ने इस घटना को लेकर अपना बयान जारी किया है।
तमिलनाडु सीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि मैं आज रात पीड़ितों के परिवारों से मिलने, अपनी संवेदना व्यक्त करने और अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से करूर जाऊंगा।
अब तक 36 लोगों की मौत
उन्होंने कहा कि आज करूर में तमिझागा वेत्री कझगम की राजनीतिक प्रचार सभा में भीड़ की भीड़ में 8 बच्चों और 16 महिलाओं सहित 36 लोगों की मौत की हृदयविदारक खबर पाकर, मुझे गहरा सदमा और दुःख हुआ। मैंने निर्देश दिया है कि इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती सभी लोगों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए।
आगे बोले कि इसे सुनिश्चित करने के लिए, मैंने स्कूल शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को तुरंत करूर भेजा है। इसके अतिरिक्त, त्रिची, सलेम और डिंडीगुल के जिला कलेक्टरों को सहायता के लिए चिकित्सा टीमों के साथ करूर भेजा गया है।"
मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का किया एलान
सीएम स्टालिन ने कहा कि मैंने यह भी आदेश दिया है कि मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री जन राहत कोष से 10-10 लाख रुपये दिए जाएँ। अस्पतालों में गहन चिकित्सा उपचार करा रहे प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये दिए जाएं। इसके अलावा, पूरी जाँच करने और सरकार को रिपोर्ट सौंपने के लिए, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का तुरंत गठन किया जाएगा।"
