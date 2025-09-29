Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करूर भगदड़ के बाद राहुल गांधी ने विजय से की बात, CM स्टालिन को भी किया फोन

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:00 AM (IST)

    Rahul Gandhi on Karur Stampede तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ मचने से मरने वालों की संख्या 40 हो गई है लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। राहुल गांधी ने एक्टर विजय से फोन पर बात करके घटना पर दुख जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से भी बात करके स्थिति का जायजा लिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    राहुल गांधी और एक्टर विजय। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के दौरान जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 40 हो गया है। इस घटना में 100 के लगभग लोग घायल हैं। एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़ पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विजय से फोन पर बात की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल गांधी ने विजय के फैंस की मौत पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से भी फोन पर बात करते हुए स्थिति का जायजा लिया है।

    राहुल गांधी ने किया फोन

    कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने पहले एक्टर विजय से फोन पर बात की। विजय की रैली के दौरान ही करूर में भगदड़ मच गई। नेता प्रतिपक्ष ने इस घटना पर दुख जताते हुए विजय के समर्थकों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद उन्होंने सीएम स्टालिन को फोन मिलाया और हादसे पर पूरी जानकारी ली।

    भगदड़ में 40 की मौत

    बता दें कि शनिवार की देर शाम करूर में विजय की रैली आयोजित की गई थी। विजय 7 घंटे की देरी से रैली में पहुंचे। इस दौरान 10,000 की क्षमता वाली जगह पर 30,000 के लगभग लोग इकट्ठा हो गए थे। विजय के भाषण के बीच भगदड़ शुरू हो गई। इस घटना में 39 लोगों की जान गई थी और बाद में 1 और व्यक्ति की मौत हो गई।

    सीएम स्टालिन ने दिए जांच के आदेश

    गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं, सीएम स्टालिन ने हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस अरूणा जगदीसन की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है, जो भगदड़ की विस्तृत जांच करके रिपोर्ट पेश करेंगी।

    यह भी पढ़ें- करूर भगदड़ में 40 की मौत के बाद विजय ने की CBI जांच की मांग, हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई; 10 Points