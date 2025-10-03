कर्नाटक: पहले 12 साल की बेटी को मारा, फिर मां ने खुद की दे दी जान; वजह आई सामने

कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक सरकारी अस्पताल के नर्स क्वार्टर में एक हृदयविदारक घटना घटी। 38 वर्षीय श्रुति ने कथित तौर पर अपनी 12 वर्षीय बेटी पूर्विका की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। श्रुति के पति जो अस्पताल में लैब-टैक्नीशियन हैं ने घर लौटने पर दरवाजा तोड़ा तो बेटी को मृत पाया और पत्नी को लटका हुआ देखा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के शिवमोग्गा से एक दुखद खबर सामने आई है, यहां एक 38 साल की महिला ने कथित तौर पर अपनी 12 साल की बेटी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। यह घटना एक सरकारी अस्पताल के नर्स क्वार्टर में हुई।

मृतक श्रुति के पति, जो कि अस्पताल में लैब-टैक्नीशियन के रूप में काम करते हैं, जब अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौटे तो दरवाजा नहीं खुला। फिर उन्होंने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा और अपनी बेटी पूर्विका को सर में चोट लगने के कारण मृत पाया। वहीं पत्नी श्रुति बेटी के शव के ऊपर लटकी हुई थी।