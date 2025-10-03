Language
    पत्नी के फोन पर बात करने से नाराज पति ने गला घोंटकर मार डाला, 6 महीने पहले हुई थी लव मैरिज

    By Anupam Chaturvedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:44 AM (IST)

    कासगंज में राजू ने पत्नी गुंजन की मोबाइल पर बात करने के कारण गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों ने पांच माह पूर्व प्रेम विवाह किया था। राजू ने पुलिस को बताया कि गुंजन के फोन पर बात करने से उसे गुस्सा आया और उसने हत्या कर दी। गुंजन के पिता ने दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया है।

    पत्नी को फोन पर बात करते देख पति नाराज, गला दबाकर मार डाला।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। सोरों क्षेत्र के गांव नगला बिहारी में पत्नी के मोबाइल पर आए फोन से पति इतना नाराज हो गया कि उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों खेत पर चारा काटने गए थे। आरोपित ने वहीं वारदात को अंजाम दे दिया। दोनों ने पांच माह पहले प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    गांव नगला बिहारी निवासी 22 वर्षीय राजू पुत्र रामप्रसाद मौर्य की पहली पत्नी उर्मिला पुत्री नौबत राम निवासी गंगपुर थाना सहावर की मृत्यु छह दिसंबर 2023 को बीमारी के कारण हो गई थी। उसके बाद राजू ने इसी वर्ष दस मई को कादरवाड़ी निवासी राजेंद्र की पुत्री गुंजन से प्रेम विवाह किया था।

    राजू गुरुवार सुबह दस बजे पत्नी गुंजन के साथ मक्का के खेत पर चारा लेने के लिए गया था। राजू ने पुलिस को बताया कि चारा काटते समय गुंजन के मोबाइल पर उसके किसी परिचित का फोन आया था। गुंजन उससे वार्ता करने लगी। इससे उसे गुस्सा आ गया। उसने पत्नी से बात करने को मना किया।

    पत्नी ने फोन नहीं काटा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में मक्का के खेत में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। कुछ देर बाद उसने पत्नी की हत्या की जानकारी अपने रिश्तेदार गुलशन को दी। गुलशन ने सोरों पुलिस को इसकी जानकारी दी।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोरों जगदीश सिंह मय फोर्स के मौके पर पहुंच गए। फारेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुला लिया। पुलिस ने गांव के पास ही आरोपित पति राजू को गिरफ्तार कर लिया।

    क्षेत्राधिकारी सदर आंचल चौहान ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की तो उसने बताया कि पत्नी किसी से मोबाइल पर वार्ता करती थी। दो तीन बार पहले भी कर चुकी थी। आज जब उसका फोन आया तो बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मामले की जांच की जा रही है।

    दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर की हत्या

    कारवाड़ी निवासी राजेंद्र ने थाने में दी तहरीर में लिखा कि उसने अपनी पुत्री गुंजन की शादी 10 मई को राजू पुत्र रामप्रसाद से की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज में तीन लाख रुपये की मांग करते थे। उसका आए दिन उत्पीड़न करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर पति राजू और ससुरालीजनों ने बेटी गुंजन की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।