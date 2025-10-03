वीडियो रिकॉर्ड किए, दूसरे मर्दों के साथ सोने का डाला दबाव... कर्नाटक में महिला ने पति लगाए गंभीर आरोप

कर्नाटक के पुट्टेनहल्ली में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर उत्पीड़न ब्लैकमेल और शोषण का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और उसके अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं। पति ने बेडरूम में कैमरा लगाकर निजी पलों को रिकॉर्ड किया और वीडियो विदेश में साझा किए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के पुट्टेनहल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न, ब्लैकमेल और शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, महिला ने सगाई के लगभग दो महीने बाद दिसंबर 2024 में सैयद इनामुल हक से शादी कर ली। 340 ग्राम वजन के सोने के आभूषण और एक यामाहा बाइक शादी की व्यवस्था के तहत दी गई थी। इसके तुरंत बाद महिला को पता चला कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है।

बेडरूम में लगाया कैमरे, कैद कर लिए प्राइवेट पल उसने कथित तौर पर उससे कहा कि वह उसकी दूसरी पत्नी है और यहां तक ​​कि उसने 19 अन्य महिलाओं के साथ संबंध होने का भी दावा किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पति ने चुपके से अपने बेडरूम में कैमरा लगा दिया, उनके प्राइवेट पलों को रिकॉर्ड कर लिया और उन वीडियो को विदेश में अपने सहयोगियों के साथ साझा कर दिया।

दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने का डाला दबाव पति ने कथित तौर पर उस पर भारत के बाहर अपने संपर्कों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव डाला। जब उसने विरोध किया, तो उसने उसके निजी वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी दी।

महिला ने अपने पति पर सार्वजनिक स्थानों, होटलों और यहां तक कि उसके माता-पिता के घर पर भी बार-बार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। एक मामले में, उसने बताया कि पति ने उस पर फ्लैट खरीदने के लिए अपने सोने के गहने बेचने का दबाव डाला और मना करने पर उसके साथ मारपीट की।