    कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट में वोट चोरी के आरोप खारिज, 91 फीसद लोगों ने लोकसभा चुनाव को माना निष्पक्ष

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:28 PM (IST)

    कर्नाटक सरकार के एक सर्वे ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोपों को खारिज कर दिया है। सर्वे के अनुसार, 91% लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष बत ...और पढ़ें

    कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह सर्वे कराया था (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस के वोट चोरी की मुहिम को कांग्रेस शासित कर्नाटक ने ही खारिज कर दिया। कर्नाटक के योजना और सांख्यिकी विभाग की ओर से किए गए सर्वे में 91 फीसद लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र बताया है, जो कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों के विपरीत है। इतना ही नहीं मतदाताओं ने ईवीएम पर भी भरोसा जताया।

    भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी के वोट चोरी के मुहिम को बेबुनियाद बताया है। वहीं कांग्रेस ने छोटे सैंपल साइज और सर्वे करने वाले एनजीओ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सर्वे के नतीजे को संदिग्ध करार दिया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता की भागीदारी और राय जानने के लिए कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह सर्वे कराया था।

    84 फीसद लोगों को ईवीएम पर भरोसा

    अगस्त 2025 में सौंपी गई रिपोर्ट को एक जनवरी 2026 को कर्नाटक के मोनिटरिंग एंड इवैल्युएशन अथॉरिटी ने प्रकाशित किया है, जो राज्य के प्लानिंग, प्रोग्राम, मानिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स विभाग के अंतर्गत आता है। इस सर्वे के अनुसार 91.31 फीसद लोगों ने भारत में चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र बताया है। वहीं 84 फीसद लोगों ने ईवीएम को भरोसेमंद और सही कहा है।

    ध्यान देने की बात है कि 2024 के पहले 10 सालों तक विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती रही थी और पिछले डेढ़ साल से चुनाव के दौरान वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस-शासित कर्नाटक की रिपोर्ट को मुद्दा बनाते हुए भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य की अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी के आरोपों को झुठला रही है।

    राहुल गांधी ने लगाए थे आरोप

    इस रिपोर्ट को राहुल गांधी के लिए रियलिटी चेक बताते हुए विजयेंद्र ने कहा कि इससे साफ है कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव आयोग और ईवीएम पर झूठ बोलते रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि राहुल गांधी ने पिछले साल जुलाई में सेंट्रल बेंगलुरू के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में गड़बड़ी का हवाला देते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने वोट चोरी का आरोप लगाया था।

    लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में ही किये गए सर्वे की रिपोर्ट उनके दावे को खारिज कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने केवल 5100 लोगों के छोटे से सैंपल के साथ किये गए सर्वे के निष्कर्षों पर सवालिया निशान लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सर्वे में शामिल ग्राम (जीआरएएएम) नामक एनजीओ के आर बाला सुबह्मणयम को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी होने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट को चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी को क्लीनचिट देने की कोशिश बताया है।