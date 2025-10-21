कर्नाटक में फोन इस्तेमाल करने पर संस्कृत अध्यापक ने छात्र को लात मारी, बुरी तरह पीटा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के श्री गुरु थिप्पेस्वामी मंदिर आवासीय वेद स्कूल के एक संस्कृत अध्यापक का परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह छात्र को फोन इस्तेमाल करने पर पीट रहा और लात मार रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अध्यापक की पहचान वीरेश हिरेमठ के तौर पर हुई है। कुछ मिनट तक ये टीचर स्टूडेंट से भिड़ता है और फिर उसे जमीन पर गिराकर लात मारने लगता है। कहा जा रहा है कि उसने लड़के को तब पीटा जब वह अपने माता-पिता से बात करने के लिए फोन कर रहा था।

चोट लगने के बाद भी पीटता रहा टीचर स्टूडेंट के हाथ में चोट लगने के बावजूद टीचर उसे पीटता रहा। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी गंगाधर ने शिकायत दर्ज कराई और नायकनहट्टी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के कुछ समय बाद ही आरोपी टीचर गायब हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

अभिवावकों ने अध्यापक के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन कुछ अभिवावकों ने टीचर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए स्कूल के पास विरोध प्रदर्शन किया। मामले पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।