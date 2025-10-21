Language
    कर्नाटक में फोन इस्तेमाल करने पर संस्कृत अध्यापक ने छात्र को लात मारी, बुरी तरह पीटा 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:02 PM (IST)

    कर्नाटक के एक मंदिर के आवासीय विद्यालय में, एक संस्कृत अध्यापक ने एक छात्र को फोन इस्तेमाल करने पर बेरहमी से पीटा। अध्यापक वीरेश हिरेमठ की इस हरकत का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। अभिभावकों ने भी अध्यापक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।

    टीचर ने स्टूडेंट को बुरी तरह पीटा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के श्री गुरु थिप्पेस्वामी मंदिर आवासीय वेद स्कूल के एक संस्कृत अध्यापक का परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह छात्र को फोन इस्तेमाल करने पर पीट रहा और लात मार रहा था।

    अध्यापक की पहचान वीरेश हिरेमठ के तौर पर हुई है। कुछ मिनट तक ये टीचर स्टूडेंट से भिड़ता है और फिर उसे जमीन पर गिराकर लात मारने लगता है। कहा जा रहा है कि उसने लड़के को तब पीटा जब वह अपने माता-पिता से बात करने के लिए फोन कर रहा था।

    चोट लगने के बाद भी पीटता रहा टीचर

    स्टूडेंट के हाथ में चोट लगने के बावजूद टीचर उसे पीटता रहा। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी गंगाधर ने शिकायत दर्ज कराई और नायकनहट्टी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के कुछ समय बाद ही आरोपी टीचर गायब हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

    अभिवावकों ने अध्यापक के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

    कुछ अभिवावकों ने टीचर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए स्कूल के पास विरोध प्रदर्शन किया। मामले पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    उन्होंने कहा, "मुझे अभी नायकनहट्टी की इस बहुत परेशान करने वाली घटना के बारे में पता चला है, जहां एक स्कूल स्टूडेंट के साथ एक टीचर ने बुरी तरह मारपीट की। किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, खासकर बच्चों के साथ। मैं खुद इस मामले को देखूंगी और पक्का करूंगी कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी जल्द से जल्द इस घटना पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।"

