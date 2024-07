Karnataka Reservation Bill: कर्नाटक के नाराज उद्यमियों को केरल और आंध्र प्रदेश ने दिया निवेश का न्योता, कहा- यहां हम देंगे सभी सुविधाएं

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नेसकॉम) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कर्नाटक के इस फैसले की आलोचना की थी।

इसका जवाब देते हुए आंध्र प्रदेश के आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और मानव संसाधन मंत्री नारा लोकेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, नेसकॉम के सदस्यों, हम आपकी निराशा को समझते हैं। हम विशाखापत्तनम में अपने आईटी, आईटी सर्विस, एआई और डाटा सेंटर क्लस्टर में आपका स्वागत करते हैं। हम आपको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं और 24 घंटे बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी आईटी कंपनी के लिए बेहतरीन स्किल टैलेंट ऑफर कर रहे हैं, वह भी किसी सरकारी प्रतिबंध के बिना।

Dear @NASSCOM members,



We understand your disappointment. We welcome you to expand or relocate your businesses to our IT, IT services, AI and data center cluster at Vizag.



We will offer you best-in-class facilities, uninterrupted power, infrastructure and the most suitable… https://t.co/x2N0CTbnfp— Lokesh Nara (@naralokesh) July 17, 2024