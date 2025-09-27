आई लव मोहम्मद विवाद: कर्नाटक में आठ गिरफ्तार, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

कर्नाटक पुलिस ने दावणगेरे में आई लव मोहम्मद विवाद और हिंसा के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्ल मा‌र्क्स नगर इलाके में बैनर विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए चार विशेष टीमें बनाई हैं। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक पुलिस ने दावणगेरे में आई लव मोहम्मद विवाद और उससे जुड़ी हिंसा मामले में शनिवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था भंग करने वाले और लोगों को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए चार विशेष टीमें बनाई गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कार्रवाई 24 सितंबर को कार्ल मा‌र्क्स नगर इलाके में एक बैनर विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प के बाद की गई है। घटना के दौरान हिंदुओं के घरों पर पथराव किए जाने के आरोप लगे थे। इस सिलसिले में 100 लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं और दोनों पक्षों के आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।