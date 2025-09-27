आई लव मोहम्मद विवाद: कर्नाटक में आठ गिरफ्तार, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
कर्नाटक पुलिस ने दावणगेरे में आई लव मोहम्मद विवाद और हिंसा के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्ल मार्क्स नगर इलाके में बैनर विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए चार विशेष टीमें बनाई हैं। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक पुलिस ने दावणगेरे में आई लव मोहम्मद विवाद और उससे जुड़ी हिंसा मामले में शनिवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था भंग करने वाले और लोगों को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए चार विशेष टीमें बनाई गई हैं।
यह कार्रवाई 24 सितंबर को कार्ल मार्क्स नगर इलाके में एक बैनर विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प के बाद की गई है। घटना के दौरान हिंदुओं के घरों पर पथराव किए जाने के आरोप लगे थे। इस सिलसिले में 100 लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं और दोनों पक्षों के आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया।
अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रख रही है। दावणगेरे जिले की एसपी उमा प्रशांत ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्या तब शुरू हुई जब कार्ल मार्क्स नगर में अचानक एक बैनर दिखाई दिया जिस पर लिखा था आई लव मुहम्मद।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। स्थानीय लोगों ने आइ लव मुहम्मद के पोस्टरों के जवाब में आइ लव महादेव के पोस्टर लगाए।
