‘I Love Muhammad’ विवाद पर ओवैसी का पलटवार, कहा- हैप्पी बर्थडे PM की अनुमति लेकिन…

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीमांचल दौरे पर हैं। पूर्णिया में उन्होंने आई लव मुहम्मद विवाद पर कहा कि प्यार में राष्ट्र-विरोधी क्या है? उन्होंने महागठबंधन और एनडीए दोनों को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और प्यार के खिलाफ संदेश देना गलत है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में होने वाले विधानसभा की तैयारियों को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों सीमांचल के दौरे पर हैं। अपने बिहार दौरे पर ओवैसी महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों को अपने निशाने पर ले रहे हैं।

इस दौरान पूर्णिया पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में चल रहे 'आई लव मुहम्मद' विवाद पर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्यार में राष्ट्र-विरोधी क्या है? क्या हम प्यार के साथ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? समस्या क्या है? इसका मतलब है कि आप प्यार के खिलाफ हैं।

एशिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में उन्होंने आगे कहा एक मुसलमान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं है जब तक वह मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता है। एशिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। आप अपनी इस प्रतिक्रिया से किस तरह का संदेश दे रहे हैं?

इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर और हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर के पोस्टर लगाने की अनुमति है, लेकिन यह नहीं? वे नहीं चाहते कि कोई प्यार के बारे में बात करे... क्या होगा? हम कहां जाएंगे?..."

2020 में 5 सीटों पर मिली जीत बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी लगातार राज्य में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए है। इसी कड़ी वो पूर्णिया पहुंचने पर 'आई लव मुहम्मद' विवाद पर अपनी बात कही।