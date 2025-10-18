बेंगलुरु में महिला से चेन छीनने के बाद काट दी उंगली, दो आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 लोगों ने एक महिला से लूटपाट की और धारदार हथियार से उसकी उंगलियों को काट दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, उषा और वरलक्ष्मी नामक दो महिलाएं 13 सितंबर को गणेश पर्व मनाकर घर वापस लौट रहीं थीं। तभी प्रवीण और योगेंद्र नामक दो व्यक्ति बाइक से पहुंचे और मिला की चेन खींचने की कोशिश की। महिला की उंगलियां काटी बेंगलुरु पुलिस का कहना है, छीना झपटी के दौरान उषा ने डर के मारे अपनी चेन आरोपियों को दे दी, लेकिन वरलक्ष्मी ने लूटपाट का विरोध किया। इस दौरान आरोपियों ने धारदार हथियार से वार किया और वरलक्ष्मी की 2 उंगलियां कट गईं।

पुलिस ने किया था SIT का गठन दोनों महिलाओं से 55 ग्राम सोना लूटने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने इसके लिए स्पेशल इंवेस्टिगेटिव टीम (SIT) का गठन किया था। पुलिस को आरोपियों के पास 74 ग्राम सोने के साथ धारदार हथियार भी मिला है।