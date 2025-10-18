IPS पूरन कुमार ने सुसाइड नोट कितने लोगों को भेजा, वसीयत में क्या लिखा था? लैपटॉप की जांच में जुटी SIT

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले की जांच के लिए गठित एसआइटी को जिला अदालत से उनका लैपटॉप हासिल करने की मंजूरी मिल गई है। एसआइटी का आरोप था कि परिवार के पास वाई पूरन कुमार का लैपटॉप है, लेकिन वह पुलिस को लैपटॉप देने से इनकार कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में एसआइटी ने जिला अदालत में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पूरन कुमार के परिवार की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत में दलील दी कि परिवार ने एसआइटी को लैपटॉप देने से इनकार नहीं किया था। पुलिस खुद ही कुछ तकनीकी कारणों के कारण लैपटॉप नहीं ले रही थी।

परिवार ने अदालत में जवाब दिया कि वह लैपटॉप देने को तैयार हैं, लेकिन इसकी सीएफएसएल जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। परिवार ने यह भी कहा कि लैपटॉप में पूरन कुमार की बेटियों की एजुकेशन से संबंधित और कुछ निजी डाटा भी है, जिसे सुरक्षित रखे जाने की मांग की है।

परिवार का कहना है कि उन्हें आशंका है कि डाटा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि डाटा सुरक्षित रखा जाए ताकि उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो। लैपटॉप से खुल सकते हैं कई राज एसआइटी को लैपटॉप से कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं, जो इस केस की आगे की दिशा तय करेंगी। एसआइटी यह जांच करेगी कि मरने से पहले वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट किन-किन लोगों को भेजा था।