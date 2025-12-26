Language
    कर्नाटक: मैसूरु में फट गया हीलियम गैस सिलेंडर, एक की मौत और 5 घायल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:51 AM (IST)

    अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को कर्नाटक के मैसूरु में गुब्बारों में हवा भरने के लिए इस्तेमाल होने वाले हीलियम गैस सिलेंडर के फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।

    मैसूरु में फट गया हीलियम गैस सिलेंडर, एक की मौत और 5 घायल (सांकेतिक तस्वीर)

    एएनआई, मैसूर। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को कर्नाटक के मैसूरु में गुब्बारों में हवा भरने के लिए इस्तेमाल होने वाले हीलियम गैस सिलेंडर के फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। यह घटना शहर में मैसूर पैलेस के जयमारतंडा गेट के सामने रात करीब 8.30 बजे हुई।

    गुब्बारा विक्रेता, जिसकी पहचान सलीम (40) के रूप में हुई है, जो खामरुद्दीन का पुत्र और उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तोफिया गांव का निवासी था, की मौके पर ही मौत हो गई।

    अधिकारियों के अनुसार, घटना स्थल के पास मौजूद पांच लोग भी घायल हो गए। घायलों की पहचान शहनाज शब्बीर (54), लक्ष्मी (45), कोटेश गुट्टे (54), मंजुला नंजनगुड (29) और रंजीता (30) के रूप में हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है।