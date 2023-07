Karnataka: बेलगावी के लापता जैन धर्मगुरु की हत्या, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार; शव की तलाश जारी

Karnataka News बेलगावी में लापता जैन धर्मगुरु की हत्या का मामला सामने आया है जिसके लिए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और शव के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 5 जुलाई के बाद से यह धर्मगुरु अपने मठ से लापता थे जिसके लिए उनके सहयोगियों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।

लापता हुए जैन धर्मगुरु की हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

बेलगावी, एजेंसी। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक के एक जैन धर्मगुरु लापता चल रहे थे, जिनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कियाहै। दोनों आरोपियों ने बेलगावी जिले में उनकी हत्या करने की बात कबूल कर ली है। सूत्रों ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। शव के लिए तलाशी अभियान जारी पुलिस सूत्रों के अनुसार, चिक्कोडी के आचार्य108वें कामकिमारा नंदी महाराज गुरुवार को होरेकोडी में नंदी पर्वत पर जैन बसदी से लापता हो गए। उसके बाद से उनकी तलाश चल रही थी। फिलहाल, उनकी हत्या के बाद उनके शव को बरामद करने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बसदी से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज भी गायब जैन धर्मगुरु के लापता होने की सूचना मिलने के बाद प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि जैन बसदी से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज भी गायब हैं। आश्रमवासियों ने उन्हें आखिरी बार 5 जुलाई को करीब 10 बजे देखा था। पुजारी पिछले 15 वर्षों से जैन बसदी में ही रह रहे थे। शव को लेकर स्पष्ट बयान नहीं दे रहे आरोपी आचार्य कामकुमारनंदी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भीमप्पा उगारे ने चिक्कोडी पुलिस स्टेशन में धर्मगुरु की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस सिलसिले में दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जांच के दौरान, उन्होंने पोप की हत्या करने की बात कबूल कर ली, लेकिन शव को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं ले रहे हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शव को कटकाबावी गांव के एक कुएं में फेंक दिया है, लेकिन जब खोजबीन की गई, तो वहां से कोई शव बरामद नहीं हुआ। इसके बाद आरोपियों ने शव को नदी में फेंकने का दावा किया। फिलहाल, शव की तलाश जारी है।

