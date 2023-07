बाड़मेर: मटकी से पानी पीने दलित छात्र के साथ मारपीट का आरोप, शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज

राजस्थान के बाड़मेर में एक स्कूल के शिक्षक पर दलित छात्र के साथ मारपीट का आरोप लगा है। शिकायत में कहा गया कि मटकी से पानी पीने पर शिक्षक ने छात्र के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं छात्र को जातिसूचक शब्द भी कहे गए। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान में दलित छात्र के उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। बाड़मेर जिले के एक स्कूल में मटकी से पानी पीने पर दलित छात्र के साथ मारपीट की गई है। मारपीट का आरोप स्कूल के एक शिक्षक पर लगा है। इतना ही नहीं, शिक्षक ने छात्र को जातिसूचक शब्द भी कहे। मामला सामने आने के बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई है। दलित छात्र के उत्पीड़न का ये मामला नेतराड गांव का है। घटना तीन जुलाई की बताई जा रही है। पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 12वीं के छात्र की लात-घूंसों से पिटाई पीड़ित छात्र के पिता ने अपनी शिकायत में इस घटना की पूरी जानकारी दी है। छात्र के पिता ने बताया कि तीन जुलाई को स्कूल में उनके बेटे के साथ मारपीट की गई है। पिता ने बताया कि उनका बेटा गांव के उच्च प्राथमिक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता है। शिकायत में कहा गया, 'मेरा बेटा तीन जुलाई को स्कूल गया था। वहां उसने स्कूल में रखी मटकी में से पानी पी लिया। यह देखकर शिक्षक डूंगर राम नाराज हो गया और बेटे को बुलाकर लात-घूंसे और थप्पड़ मारे।' शिकायतकर्ता ने बताया कि शिक्षक ने उनके बेटे के गुप्तांगों पर भी लात भी मारी। घटना के बाद स्कूल के अन्य छात्र उसके बेटे को घर छोड़कर गए। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस थाने में डूंगरराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। क्या बोला पीड़ित का भाई? पीड़ित के भाई ने बताया कि प्यास लगने पर उसके भाई ने कार्यालय में शिक्षकों के लिए रखी मटकी में से पानी पी लिया था। ये देखकर डूंगरराम उसके भाई से नाराज हो गया। डूंगरराम ने भाई के साथ मारपीट की औ जाति सूचक शब्द कहे। साजिश का आरोप चौहटन के पुलिस उप अधीक्षक धर्मेंद्र डूकिया ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर छात्र का मेडिकल कराया है। डूंगरराम के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। उधर डूंगर राम ने छात्र की पिटाई करने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह गांव के कुछ लोगों की साजिश है।

