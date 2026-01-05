मीटिंग के दौरान हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के विधायक, एक-दूसरे को दी जमकर गालियां; दंग रह गए राज्यमंत्री
कर्नाटक के बीदर में एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहाँ कर्नाटक डेवलपमेंट प्रोग्राम की बैठक के दौरान भाजपा और कांग्रेस के विधायक हाथापाई पर उतर आए। हुमनाबा ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बीदर में उस वक्त एक शर्मनाक दृश्य देखने को मिला, जब भाजपा और कांग्रेस के विधायक राज्य मंत्री के सामने ही हाथापाई पर उतर आए। यह वाकया जिला पंचायत हॉल में चल रहे कर्नाटक डेवलपमेंट प्रोग्राम की मीटिंग के दौरान हुआ।
दरअसल मीटिंग में हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र में जंगल की जमीन के बारे में चर्चा हो रही थी। इसमें जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे, भाजपा विधायक सिद्दू पाटिल और कांग्रेस MLC भीमराव पाटिल शामिल थे। तभी जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर दोनों नेता आपस में भिड़ गए।
हाथापाई की आई नौबत
दोनों के बीच बहस होने लगी और देखते ही देखते यह बहस हाथापाई तक बढ़ गई। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें दोनों नेता एक-दूसरे पर उंगली उठाकर चिल्लाते नजर आ रहे हैं। हंगामे के थोड़ी देर बाद कांग्रेस एमएलसी अपनी कुर्सी से उठे और भाजपा विधायक की ओर बढ़कर उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया।
लेकिन तभी एक पुलिसवाले ने उन्हें रोक लिया। कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने भी स्थिति को संभाला और दोनों नेताओं को धक्का देकर अलग किया। आरोप है कि दोनों ने एक-दूसरे को जमकर गालियां दीं और इसके बाद प्रभारी मंत्री ने मीटिंग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।