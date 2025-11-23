दुकान पर पेंट खरीदने गए व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत, कर्नाटक से सामने आया मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मांड्या जिले में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो दुकान पर पेंट खरीदने गया था और अचानक अचेत होकर गिर पड़ा। दुकानदार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचना 58 वर्षीय एरन्नय्या के रूप में हुई है, जो हलगुर का रहने वाला है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें पूरी घटना को देखा जा सकता है। 40 सेकेंड में हुई मौत 90 सेकेंड के इस वीडियो में व्यक्ति आराम से दुकान में खड़ा है। मगर आखिरी के 40 सेकेंड में वो अचानक असहज महसूस करने लगता है और देखते ही देखते दुकान के काउंटर पर अचेत होकर गिर जाता है। दुकानदार एक अन्य व्यक्ति की मदद से एरन्नय्या को जमीन पर लिटात है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई।

एरन्नय्या को बचाने के लिए दुकान में मौजूद दोनों लोग उसके हाथों को रगड़ रहे हैं। हालांकि, इसका कोई असर नहीं हुआ। घटना के तुरंत बाद दुकान के आसपास मौजूद लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक एरन्नय्या ने दम तोड़ दिया था।