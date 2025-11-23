दुकान पर पेंट खरीदने गए व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत, कर्नाटक से सामने आया मामला
कर्नाटक के मांड्या जिले में 58 वर्षीय एरन्नय्या की दुकान पर पेंट खरीदते समय अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वह 40 सेकंड के भीतर अचेत होकर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया। लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि अगर उन्हें समय पर सीपीआर मिलता तो शायद उनकी जान बच सकती थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मांड्या जिले में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो दुकान पर पेंट खरीदने गया था और अचानक अचेत होकर गिर पड़ा। दुकानदार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक की पहचना 58 वर्षीय एरन्नय्या के रूप में हुई है, जो हलगुर का रहने वाला है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें पूरी घटना को देखा जा सकता है।
40 सेकेंड में हुई मौत
90 सेकेंड के इस वीडियो में व्यक्ति आराम से दुकान में खड़ा है। मगर आखिरी के 40 सेकेंड में वो अचानक असहज महसूस करने लगता है और देखते ही देखते दुकान के काउंटर पर अचेत होकर गिर जाता है। दुकानदार एक अन्य व्यक्ति की मदद से एरन्नय्या को जमीन पर लिटात है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई।
एरन्नय्या को बचाने के लिए दुकान में मौजूद दोनों लोग उसके हाथों को रगड़ रहे हैं। हालांकि, इसका कोई असर नहीं हुआ। घटना के तुरंत बाद दुकान के आसपास मौजूद लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक एरन्नय्या ने दम तोड़ दिया था।
CPR से बच सकती थी जान
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि अगर मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को CPR (Cardiopulmonary resuscitation) देना आता, तो शायद एरन्नय्या की जान बचाई जा सकती थी। मगर, जानकारी के अभाव में एरन्नय्या को सही समय पर CPR नहीं मिल सका और उसकी जान चली गई।
