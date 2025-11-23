अंतरिक्ष से कैसी दिखती है दिल्ली? अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ने शेयर की चौंकाने वाली तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जब स्पेस में गए, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? उनका जवाब था, "सारे जहां से अच्छा"। मगर, क्या आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली अंतरिक्ष से कैसी दिखती है?

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) ने दिल्ली समेत दुनिया के 4 बड़े शहरों की तस्वीरें जारी की हैं। यह तस्वीरें रात के समय की है, जिनमें सभी शहरों की चकाचौंध अंतरिक्ष से भी साफ देखी जा सकती है। शहरों की इस लिस्ट में दिल्ली के अलावा सिंगापुर, टोक्यो और साओ पाउलो का नाम शामिल है।

सिंगापुर। फोटो- X/@Space_Station ISS ने शेयर की तस्वीरें चारों शहरों की तस्वीरें पोस्ट करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ने कैप्शन में लिखा, "दिल्ली, सिंगापुर, टोक्यो और साओ पाउलो जैसे शहर रात में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से देखे जाने वाले सबसे चमकदार शहरी केंद्रों में से एक हैं।"

टोक्यो। फोटो- X/@Space_Station टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है दिल्ली ISS के द्वारा शेयर की गई दिल्ली की तस्वीर में राजधानी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। दिल्ली के बीच से निकलती हुई यमुना नदी को भी देखा जा सकता है, जो राजधानी को दो हिस्सों में बांटती नजर आ रही है। ISS के अनुसार, "भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगभग 3.46 करोड़ लोगों का घर है और टोक्यो (जापान की राजधानी) के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है।"