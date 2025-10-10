कर्नाटक: पहले की पत्नी की हत्या, फिर शव को बिस्तर के नीचे छिपाया; मामला जानकर पुलिस भी सन्न

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेलगावी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी शादी के चार महीने बाद ही कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं उसने पत्नी के शव को बिस्तर के नीचे छिपा दिया और फरार हो गया।

वहीं, जब आरोपी आकाश कंबर की मां घर लौटी, तो उसने 20 साल की अपनी बहु साक्षी कंबर का शव देखा। फिर उसने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि आकाश ने तीन दिन पहले ही साक्षी की हत्या की और वहां से फरार हो गया। महिला की हत्या के बाद से ही उसका फोन बंद है।

पीड़िता के परिवार ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी आकाश की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि, अपराध के पीछे की वजह का पता नहीं चल सका है। पीड़िता के परिवार वालों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है और आकाश के खिलाफ केस दर्ज किया है।