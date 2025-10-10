Language
    कर्नाटक: पहले की पत्नी की हत्या, फिर शव को बिस्तर के नीचे छिपाया; मामला जानकर पुलिस भी सन्न

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:39 AM (IST)
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:39 AM (IST)

    कर्नाटक में एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी और शव को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। इस घटना से पुलिस भी हैरान है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्या के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    कर्नाटक में सनसनी: पति ने पत्नी की हत्या कर शव पलंग में छिपाया। (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेलगावी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी शादी के चार महीने बाद ही कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं उसने पत्नी के शव को बिस्तर के नीचे छिपा दिया और फरार हो गया।

    वहीं, जब आरोपी आकाश कंबर की मां घर लौटी, तो उसने 20 साल की अपनी बहु साक्षी कंबर का शव देखा। फिर उसने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि आकाश ने तीन दिन पहले ही साक्षी की हत्या की और वहां से फरार हो गया। महिला की हत्या के बाद से ही उसका फोन बंद है।

    पीड़िता के परिवार ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप

    इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी आकाश की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि, अपराध के पीछे की वजह का पता नहीं चल सका है। पीड़िता के परिवार वालों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है और आकाश के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    NCRB के आंकड़े क्या कहते हैं?

    गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, दहेज से संबंधित अपराधों के तहत दर्ज मामलों में 2023 में 14 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, देश भर में 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और वर्ष भर में 6,100 से अधिक मौतें हुईं।

