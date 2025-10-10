Language
    धान की कटाई को लेकर असम-मेघालय सीमा पर झड़प, एक की मौत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    असम-मेघालय सीमा पर धान की कटाई को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और मेघालय के एक गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

    धान की कटाई को लेकर असम-मेघालय सीमा पर झड़प, एक की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेघालय की सीमा से लगे असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में गुरुवार को धान की कटाई को लेकर दो गुटों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। धान की कटाई को लेकर सीमा के दोनों ओर एक सप्ताह से तनाव है। दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि जमीन उनकी है।

    पुलिस ने बताया कि झड़प उस वक्त हुई जब मेघालय के लोगों के समूह ने कथित तौर पर धान की कटाई शुरू कर दी, जिसका हमरेन पुलिस थाने के अंतर्गत तपत के ग्रामीणों ने विरोध किया। दोपहर में मेघालय के लापांगप गांव और असम के तपत गांव के निवासियों के बीच कई बार झड़पें हुईं।

    झड़प में कार्बी समुदाय के एक व्यक्ति की मौत

    मेघालय के पुलिस अधिकारी ने बताया, झड़प में कार्बी समुदाय के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान असम के तपत गांव निवासी ओरिवेल तिमुंग के रूप में हुई है। झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    लापांगप गांव में रात्रि कर्फ्यू लगा

    इस बीच, मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसांग ने कहा कि मेघालय सरकार ने गुरुवार शाम पश्चिमी जयंतिया हिल्स के लापांगप गांव में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मेघालय और असम के जिला प्रशासन शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकट संपर्क में हैं।

    लापांगप के निवासियों पर हमला

    उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि लापांगप के निवासियों पर हमला तब हुआ जब उन्हें पुलिस की निगरानी में अपने खेतों से धान की कटाई करने की अनुमति दी गई थी। गौरतलब है कि असम और मेघालय के बीच 884.9 किलोमीटर लंबे अंतर-राज्यीय सीमा पर 12 क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।

    लापांगप उन छह शेष विवादित क्षेत्रों में से एक है जिनका समाधान अभी बाकी है। दोनों राज्य सरकारों ने पहले 12 क्षेत्रों में से छह क्षेत्रों का समाधान किया था, जिसमें मार्च 2022 में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)