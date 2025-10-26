शादीशुदा महिला से संबंध के शक में महाराष्ट्र के युवक की कर्नाटक में पीट-पीटकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
कर्नाटक के बीदर जिले में महाराष्ट्र के विष्णु नामक युवक की विवाहित महिला से संबंध के शक में हत्या कर दी गई। महिला के परिवार ने उसे पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। विष्णु को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है, पुलिस ने हत्या की धाराएं जोड़ी हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बीदर जिले में महाराष्ट्र के 27 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम विष्णु था, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के गौणगांव गांव का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक, यह वारदात एक शादीशुदा महिला से संबंध के शक में हुई।
जिस महिला से विष्णु का संबंध था, उसके परिवार के लोगों ने ही उसे पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला चिंटकी गांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है। एफआईआर के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गांव में बांधकर मारा जा रहा है।
अर्धबेहोश हालत में मिला विष्णु
मौके पर पहुंची पुलिस ने विष्णु को अर्धबेहोश हालत में पाया। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। उसे पहले चिंटकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर बीदर बीआरआईएमएस अस्पताल, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
विष्णु की मां लक्ष्मी ने पु पहले अपने पति को छोड़कर विष्णु के साथ रहना शुरू कर दिया था, लेकिन करीब तीन महीने पहले वह अपने मायके नगनापल्ली लौट गई थी।
शिकायत के अनुसार, मंगलवार को विष्णु दो दोस्तों के साथ पूजा से मिलने नगनापल्ली गया था। जब वह हनुमान मंदिर पहुंचा, तो पूजा के पिता अशोक और भाई गजानन ने उसे वहां पकड़ लिया। दोनों ने उसे मंदिर से बाहर खींचकर डंडों से बेरहमी से पीटा।
पिटाई का वीडियो हुआ वायरल
हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें विष्णु जमीन पर बंधा पड़ा दिखाई दे रहा है और दोनों आरोपी उसे लगातार पीट रहे हैं। शुरुआत में पुलिस ने मामला बीएनएस की धारा 109, 118(1), 352 और 127(2) के तहत दर्ज किया था। लेकिन विष्णु की मौत के बाद हत्या की धाराएं भी जोड़ी गईं और दोनों आरोपी अशोक और गजानन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।