कर्नाटक: 'समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें?' पत्नी का शव ले जाते वक्त पति समेत 3 गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के कोडगु जिले में एक युवक को पुलिस ने अपने पत्नी का शव ले जाते वक्त गिरफ्तार किया है। युवक पत्नी का शव कार में रखकर दो अन्य व्यक्तिों के साथ अज्ञात स्थान पर ले जा रहा था। जिसे नियमित जांच के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा। कोडागु जिला पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
दरअसल, शनिवार की मध्य रात्रि करीब 12.05 बजे वन विभाग के कर्मचारियों ने मालदारे गांव में लिंगापुर वन चौकी पर नियमित जांच के दौरान वाहन के अंदर शव को देखा। शव ले जाने वाले तीनों युवक हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
आत्महत्या का संदेह
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कोडागु एसपी के रामराजन ने बताया कि महिला के पति सहित तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मदिकेरी अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, "संदेह है कि महिला ने मैसूर के मेटागल्ली इलाके में अपने किराए के घर में आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद मामला मेटागल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा।"
तीनों युवकों के साथ मैसूर में रहती थी महिला
इस पूरे मामले को लेकर मैसूर पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला, नानकी देवी (45), अपने पति राकेश कुमार (43) और दो अन्य - सतवीर चौहान (33) और विकास (32) के साथ मैसूरु शहर में रहती थी। जो आत्महत्या कर ली। पुलिस को शक है कि तीनों लोग शव को ठिकाने लगाने जा रहे थे।
फंदे पर लटका मिला शव
वहीं, इस संदिग्ध मामले में पुलिस ने महिला के पति राकेश से पूछताछ की तो उसने बताया कि शुक्रवार को जब वह घर लौटा, तो उसने दरवाजा बंद पाया और नानकी को कई बार आवाज दी। जब उसने दरवाजा नहीं खोला, तो उसने दरवाजा तोड़ा और उसे फंदे से लटका पाया। उसने बताया कि वह उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है।
समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें?
हिरासत में लिए गए तीनों लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और वे अपनी कार में उसका शव कोडागु ले आए। पुलिस के अनुसार, जिस कार में महिला का शव रखकर ले जा रहे थे, वे उनके किसी दोस्त की थी। तीनों बढ़ई का काम करते थे।
तीनों शव ले जाते वक्त मैसूर-कोडागु सीमा चौकी के पास कुछ दूरी पर रुक गए और वापस मुड़ने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद वन कर्मचारियों को शक हुआ, जिन्होंने कार को रोककर उसकी जांच की। जांच के दौरान कार में महिला का शव रखा पाया। जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई।
