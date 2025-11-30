ब्रेकफास्ट, डील और मंदिर... कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच अब तक क्या-क्या हुआ?
कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान खत्म हो गई है। डीके शिवकुमार ने पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन भी किए, जहां उन्होंने अपनी 2019 की गिरफ्तारी का जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सहमति बनी है कि 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में डीके शिवकुमार कांग्रेस के सीएम चेहरा होंगे और सिद्दरमैया उनका समर्थन करेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में कई दिनों से चल रही खींचतान पर ब्रेक लग चुका है। बीते दिन मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। नाश्ते के बाद दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। हालांकि, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
सभी के मन में सवाल था कि आखिर ब्रेकफास्ट पर दोनों नेताओं के बीच ऐसी क्या बात हुई, कि मनमुटाव अचानक से खत्म हो गया? इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि डीके शिवकुमार आज सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा करने पहुंच गए।
मंदिर में पत्नी संग पूजा करते डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। फोटो- X/@DKShivakumar
मंदिर जाने पर क्या बोले डीके शिवकुमार?
डीके शिवकुमार ने पत्नी उषा शिवकुमार के साथ मांड्या के भू वराहा स्वामी मंदिर में माथा टेका। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान 2019 की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, "जब मैं तिहाड़ जेल में था तो मेरे सास-ससुर 4 बार इस मंदिर में आए थे।"
मंदिर में दर्शन करने के बाद शिवकुमार का कहना था-
मैं जब भी यहां आता हूं, एक अद्भुत चमक का अहसास होता है। मुझे नहीं पता कि पुजारी जी ने मुझे उच्च पद दिलाने के लिए कोई हवन किया था। मंदिर में मौजूद सभी बुजुर्ग और श्रद्धालु मेरी तरफ बेहद प्यार से देख रहे थे।
ब्रेकफास्ट पर क्या हुई बातचीत?
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिद्दरमैया से बातचीत के दौरान शिवकुमार ने उन्हें याद दिलाया कि मई 2023 में दोनों के बीच ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री बनने पर समझौता हुआ था। हालांकि, सिद्दरमैया ने ऐसे वादे से साफ इनकार कर दिया। वहीं, सिद्दरमैया ने उन्हें आश्वासन दिया कि 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में डीके शिवकुमार ही कांग्रेस का सीएम चेहरा बनेंगे और सिद्दरमैया भी उनका समर्थन करेंगे। दोनों नेताओं ने इसपर सहमति दर्ज कराते हुए सभी संघर्षों को विराम दे दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।