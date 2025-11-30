ब्रेकफास्ट, डील और मंदिर... कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच अब तक क्या-क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में कई दिनों से चल रही खींचतान पर ब्रेक लग चुका है। बीते दिन मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। नाश्ते के बाद दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। हालांकि, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभी के मन में सवाल था कि आखिर ब्रेकफास्ट पर दोनों नेताओं के बीच ऐसी क्या बात हुई, कि मनमुटाव अचानक से खत्म हो गया? इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि डीके शिवकुमार आज सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा करने पहुंच गए।

मंदिर में पत्नी संग पूजा करते डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। फोटो- X/@DKShivakumar मंदिर जाने पर क्या बोले डीके शिवकुमार? डीके शिवकुमार ने पत्नी उषा शिवकुमार के साथ मांड्या के भू वराहा स्वामी मंदिर में माथा टेका। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान 2019 की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, "जब मैं तिहाड़ जेल में था तो मेरे सास-ससुर 4 बार इस मंदिर में आए थे।"